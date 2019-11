Phía Cung Văn hóa thiếu nhi Hải Phòng cho biết, vừa tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Toàn Thắng (43 tuổi), giáo viên dạy võ theo hợp đồng CTV từng năm của Cung, do có liên quan tới vụ đánh một học sinh lớp 8 vào tối ngày 23/11.

Phía Cung Văn hóa thiếu nhi Hải Phòng cũng cho hay, vào thời điểm xảy ra vụ việc trên, ông Thắng có lịch dạy nhưng không đứng lớp. Hiện Cung Văn hóa thiếu nhi cũng đã lập biên bản, tạm đình chỉ công tác đối với ông Thắng để chờ cơ quan công an làm rõ.

Em Phạm Công Khanh đang điều trị tại bệnh viện

Nhớ lại vụ việc kinh hoàng bất ngờ xảy đến với mình, cháu Phạm Công Khanh, 13 tuổi, trú tại thôn Vân Tra, xã An Đồng (huyện An Dương, Hải Phòng) kể: "Chiều ngày 23/11, cháu lên huyện An Dương cổ vũ cho đội cầu lông của thôn thi đấu giao lưu. Đến 17h30, trận đấu kết thúc, cháu cùng toàn đội (gần 20 người) ra chung cư Hoàng Huy gần đó liên hoan.

Trong lúc phóng xe đạp điện vòng quanh khu vực chung cư này, cháu thấy có một trung tâm dạy võ nên đi chậm lại để xem mọi người luyện tập. Chạy xe qua khỏi trung tâm được một đoạn, thấy có một xe gắn máy chở 2 người tới gần mình, cháu tưởng nhóm bạn nên quay lại nhìn.

Đúng lúc này, người cầm lái hỏi người ngồi sau: "Có phải thằng này không?", người ngồi sau liền xác nhận. Chưa kịp hiểu chuyện gì, người cầm lái liền vung gậy mang theo đánh vào cằm cháu khiến cháu choáng váng, xe đổ xuống đường. Lúc này, cháu lờ mờ nhận thấy có hai người xốc mình lên rồi khoảng 5-6 người từ đâu xuất hiện xông vào đánh mình. Mặc cho cháu quỳ lạy, van xin, họ vẫn cứ đá, đạp vào bụng khiến cháu phải gập bụng lại chống đỡ".

"Một bạn nữ trong nhóm bạn cháu vừa đi tới thấy vậy kêu lên "Các anh đánh nhầm người rồi" và van xin đừng đánh. Tuy nhiên, họ vẫn bỏ ngoài tai. Một lúc sau, nhờ người dân gần đó phát hiện xông vào can ngăn nên cháu mới được tha. Trước đó, cháu không hề quen biết những người này", cháu Khanh sợ hãi nhớ lại.

Nén cơn đau, cháu Khanh cho biết thêm, cán bộ công an có mang ảnh các đối tượng ra cho cháu xem, cháu đã nhận ra ngay người dùng gậy bóng chày đánh mình tối hôm đó. Sau này cháu Khanh được biết người đó tên Lâm, là thầy dạy võ.

Chị Đỗ Thị Đào, mẹ cháu Khanh tiếp lời: "Khoảng 19 giờ 30 ngày 23/11, thấy bạn đưa con về, mặt mũi sưng vù, hai răng cửa dưới bị xô đi, máu chảy ra từ vùng miệng, tôi nghĩ con bị tai nạn xe. Đưa con lên Bệnh viện Việt Tiệp cấp cứu, thằng bé cứ khóc và kể bị người ta đánh. Nhóm bạn Khanh kể trong nhóm đánh Khanh có một thầy dạy võ tên Nguyễn Toàn Thắng ở Cung Thiếu nhi Hải Phòng.

Chị Đào cho biết thêm, ngay đêm đó, Lâm và Nguyễn Toàn Thắng đã lên bệnh viện gặp chị và cháu Khanh tỏ ý xin lỗi, xin chi trả tiền viện phí cho cháu. Mấy ngày nay, gia đình của Lâm cũng liên tục đến bệnh viện thương lượng nhưng chị Đào chưa chấp nhận.

Hiện gia đình chị Đào đã làm đơn trình báo cơ quan công an, mong muốn làm sáng tỏ sự việc, đòi lại công bằng cho con. Gia đình cũng lo lắng sau này con mình sẽ bị trả thù.

Tại Khoa Ngoại, Bệnh viện Việt Tiệp (Hải Phòng), bác sĩ Phan Thị Thúy Ngân - Trưởng khoa Răng-Hàm-Mặt, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp cho hay: "Khoảng 20 giờ ngày 23/11, bệnh viện tiếp nhận cháu Phạm Công Khanh, 13 tuổi, trú tại thôn Vân Tra, xã An Đồng (huyện An Dương, Hải Phòng) trong tình trạng chảy máu vùng miệng.

Qua thăm khám và điều trị, bệnh nhân Khanh được xác định bị vỡ xương hàm dưới. Do xương hàm của cháu mỏng, độ dập gãy nhiều gây sưng nề, vị trí gãy xương lại ở môi trường miệng nên dễ nhiễm khuẩn. Hiện bệnh viện đang cho cháu điều trị kháng sinh để giảm phù nề rồi mới có thể tiến hành phẫu thuật xương hàm dưới cho cháu".

Bác sĩ Phan Thị Thúy Ngân- trưởng khoa Răng - Hàm- Mặt cho PV xem phim chụp của cháu Khanh

Được biết, cơ quan Công an huyện An Dương đã vào cuộc điều tra, triệu tập những người liên quan đến lấy lời khai để làm sáng tỏ vụ việc.

M.Lý - Đ.Huyền