Vợ phát hiện chồng tử vong trong phòng trọ

Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) đang làm rõ cái chết của anh Hồ Văn Khoa (39 tuổi, quê Nghệ An) tại phòng trọ ở khu phố Bình Phước B, phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An.

Khu vực nhà trọ nơi phát hiện anh Khoa tử vong

Vào chiều 26/5, khi không thấy anh Khoa tới nơi làm việc, vợ anh này đã gọi điện nhưng không liên lạc được.

Lo lắng, người vợ chạy về phòng trọ tìm kiếm chồng thì phát hiện anh này đã tử vong.

Nhận tin báo, lực lượng Công an thị xã Thuận An có mặt phong tỏa hiện trường, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tổ chức khám nghiệm pháp y, điều tra làm rõ vụ việc.

