Vợ của Trung úy công an tử nạn lúc truy đuổi trộm: “Từ ngày cha mất, bé không chịu ngủ, cứ khóc liên tục”

Ngày 21/11, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, một cán bộ Công an huyện Cần Đước, tỉnh Long An cho biết, cơ quan CSĐT Công an huyện Cần Đước đã khởi tố vụ án, ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Thanh Đoàn (SN 1993) và Nguyễn Đoàn Phước Bảo (SN 1997, cùng ngụ huyện Cần Đước).

Hai đối tượng trên được xác định có liên quan đến cái chết của Trung úy Tống Duy Tân, 30 tuổi, cảnh sát Hình sự, Công an huyện Cần Đước.

Nhiều người đến thăm viếng và đưa tiễn Trung úy Tống Duy Tân. (Ảnh: Đông Nguyễn).

Theo tìm hiểu của PV, gia đình Trung úy Tống Duy Tân có hoàn cảnh khó khăn. Được biết, vợ anh làm công nhân ở khu công nghiệp cách xa nhà. Trong khi đó, gia đình anh đông anh em nhưng lại ít đất sản xuất.

Khẳng định thông tin trên, anh Tống Thanh Định, em trai anh Tân cho biết, do gia đình khó khăn nên dù cha mẹ anh đã có tuổi nhưng vẫn phải đi phụ hồ để có tiền trang trải cuộc sống.

"Anh Tân cũng khó khăn. Sau cưới, anh chị ra ở riêng nhưng căn nhà nhỏ hẹp quá, thường ngày vợ chồng và đứa con gái mới 6 tháng tuổi của anh chị phải về bên nhà vợ anh ấy ở cùng xã", anh Định thông tin.

Trao đổi với PV, anh Định cho biết, những ngày qua, nhiều người đã đến gia đình chia buồn và tiễn đưa anh Tân về với đất mẹ.

Tại đây, nhiều người đã không kìm nén được cảm xúc khi chứng kiến cảnh đứa con chưa nhớ nổi mặt cha của anh Tân khóc bên linh cữu người quá cố.

Trong khi đó, chị Nguyễn Ngọc Hương (22 tuổi, vợ Trung uý Tống Duy Tân) liên tục khóc ngất. Đến hôm nay, sau khi anh Tân đã về với đất mẹ, chị vẫn chưa thể lấy lại cân bằng cảm xúc, chưa thể đi làm.

Khóc như chưa từng được khóc liên tiếp nhiều ngày sau khi nghe tin chồng tử nạn, sức khỏe người phụ nữ 22 tuổi gần như suy kiệt. Chị không chỉ mất đi người yêu thương chị nhất, mà gia đình nhỏ còn lắm khó khăn vĩnh viễn mất đi người chèo chống.

Nơi góc phòng riêng, người mẹ trẻ không thể ngăn những dòng nước mắt thương tâm khi nhớ lại khoảng thời gian hai vợ chồng yêu thương nhau. Chị càng đau đớn hơn khi phải một mình đương đầu với tương lai còn lắm chông chênh.

Mới 6 tháng tuổi nhưng vốn quấn ba nên bé gái cứ khóc suốt khiến mọi người không khỏi xót xa. (Ảnh: Đông Nguyễn).

Trao đổi với PV, chị nói trong nước mắt: "Mấy hôm nay, khi biết tin anh Tân gặp nạn rồi qua đời, tôi phải liên tục vào nước biển.

Tôi đã phải đón nhận nỗi đau bất tận khi mất đi người chồng yêu thương tôi hết mực, con tôi vĩnh viễn mất người cha mẫu mực. Gia đình nhỏ của tôi mất đi chỗ dựa".

Chị kể tiếp: "Chúng tôi quen rồi yêu thương nhau khi vừa lên cấp 3. Sau 10 năm quen nhau, chúng tôi quyết định thành vợ thành chồng.

Từ khi còn yêu nhau đến khi về chung một nhà, anh ấy vẫn luôn một mực yêu thương, chăm sóc tôi. Tôi chưa từng thấy ai yêu thương vợ như anh ấy.

Từ trước đến giờ, sức khỏe tôi luôn yếu ớt. Khi về sống với nhau, một tay anh ấy chăm sóc tôi. Mỗi sáng, trước khi đi làm, anh ấy đều chuẩn bị đồ ăn sáng cho hai mẹ con rồi mới rời khỏi nhà.

Hàng ngày, anh ấy đều gọi điện về thăm hai mẹ con. Nếu có thời gian rảnh, anh ấy liền chạy về nhà thăm chúng tôi một chút rồi mới trở về đơn vị".

Được biết, trước đây, anh Tân công tác ở các địa phương xa nhà nên ít khi được về thăm nhà. Tuy nhiên, anh luôn thể hiện tình yêu thương gia đình bằng cách thường xuyên gọi điện về thăm vợ, cha mẹ, anh em.

Sau một năm công tác, thấy hoàn cảnh anh Tân khó khăn và có con nhỏ, Công an huyện Đức Huệ đã báo cáo Công an tỉnh Long An để tạo điều kiện chuyển về công tác cho anh về tại Công an huyện Cần Đước.

"Ngày anh ấy về công tác ở địa phương, tôi được gần gũi anh ấy nhiều hơn. Bé nhà tôi mới 6 tháng tuổi nhưng đã biết quấn cha. Đêm đến, bé chỉ thích ngủ bên cha. Thế nên, từ ngày cha bé mất, bé không chịu ngủ, cứ khóc liên tục.

Thấy vậy, tôi cầm lòng không được. Hai mẹ con cứ ôm nhau khóc như thế thôi. Khóc đến mệt thì bé ngủ còn tôi thì khóc không thành tiếng vì sợ bé thức", chị Hương chia sẻ trong nước mắt và mệt mỏi.

Con gái của anh Tân trong vòng tay của đồng đội. (Ảnh: Đông Nguyễn).

Cũng theo chị, sau khi anh Tân qua đời, chị phải một mình đối mặt với đường tương lai nhiều chông chênh. Bởi, bản thân chị cũng chỉ là một công nhân, lương tháng không đủ chăm lo cho gia đình, đặc biệt là vừa có con nhỏ.

Chị cho biết, sau khi ổn định tinh thần, sức khỏe chị sẽ xin chuyển chỗ làm về gần nhà để tiện chăm sóc con và cha mẹ.

"Nhà tôi chỉ có mình tôi nên tôi phải chăm sóc cha mẹ. Cha mẹ tôi cũng có tuổi nhưng gia đình khó khăn quá, ông bà phải đi làm phụ hồ để trang trải cuộc sống.

Mới đây, khi tôi có con nhỏ, ông bà phải nghỉ làm để ở nhà trông giữ bé nên thu nhập có bấp bênh hơn. Tuy nhiên, dù khó khăn thế nào, tôi cũng sẽ vững tâm bước tiếp", chị Hương nói.

Trước sự hy sinh của vị cán bộ trẻ trong lúc làm nhiệm vụ, Công an tỉnh Long An đã đã gửi văn bản đề nghị cục Tổ chức cán bộ - bộ Công an thăng cấp bậc hàm trước niên hạn, từ Trung úy lên Thượng úy đối với Trung úy Tống Duy Tân.

Trước đó, khoảng 2h ngày 14/11, Trung úy Tống Duy Tân cùng đồng đội tuần tra trên địa bàn huyện và phát hiện 2 nam thanh niên trộm xe ba gác máy nên truy đuổi.

Tuy nhiên, khi áp sát hai đối tượng trên, bất ngờ hai tên này tìm cách chống trả. Để thoát thân, hai đối tượng đã ném bột ớt vào người Trung úy Tân khiến anh mất kiểm soát, ngã xuống đất. Cú ngã khiến anh bị chấn thương sọ não và tử vong sau đó.

