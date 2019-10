Ngay sau khi sự cố xảy ra, Viwasupco đã tiến hành cắt nước toàn tuyến để thau rửa đường ống mục đích để loại bỏ dầu thải có thể tồn đọng ra khỏi hệ thống truyền tải nước sạch. Sau khi thực hiện xong, Viwasupco đã đóng nước trở lại cho người dân.



Theo thông báo từ Viwasupco cho biết, căn cứ trên các mẫu xét nghiệm nước các ngày 14, 16, 18/10 do Viện Sức khỏe nghề nghiệp & môi trường và các mẫu xét nghiệm nội kiểm ngày 16/10 của Quatest, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thuộc Sở Y tế Hà Nội đã công bố rằng nguồn nước sông Đà đảm bảo các tiêu chí theo quy chuẩn chất lượng QCVN01:2009/BYT do Bộ Y tế ban hành, an toàn để người dân sử dụng vào mục đích sinh hoạt, ăn uống.

Sự cố nước nhiễm bẩn đã ảnh hưởng đến 250.000 cư dân tại Hà Nội.

Cũng tại buổi Giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội, Chánh văn phòng UBND TP Hà Nội Vũ Đăng Định cho biết, UBND TP đã chỉ đạo Sở Y tế, Trung tâm kiểm soát bệnh tật lấy mẫu nước tại đầu nguồn, nhà máy, tại các bể chứa tăng áp, tại các vùng dân bị ảnh hưởng trên địa bàn 8 quận, huyện có sử dụng nước của nhà máy nước sông Đà để xét nghiệm hàng ngày. "Kết quả xét nghiệm mẫu nước từ ngày 16/10 đến ngày 21/10, các chỉ tiêu đều đạt quy chuẩn của Bộ Y tế. Đến nay, nguồn nước sạch sông Đà đã an toàn để người dân sử dụng vào mục đích sinh hoạt, ăn uống".

Trong các ngày vừa qua, tại nhiều chung cư, khu dân cư, người dân cũng đã phối hợp để tiến hành thau rửa bể ngầm. Mục đích của việc thau rửa bể ngầm nhằm loại bỏ tạp chất lắng đọng trong bể có nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước cung cấp cho người dân. Đặc biệt, tại một chung cư nằm trên đường Nguyễn Trãi (Thanh Xuân – Hà Nội), trong quá trình thau rửa đã phát hiện ở đáy nước đặc sệt và có mùi tựa dầu thải.

Một chung cư trong quá trình thau rửa bể ngầm phát hiện đáy bể nước đặc sánh, có mùi tựa dầu thải.

Trao đổi với PV, ông Vũ Văn Biên (chung cư Tân Tây Đô – Đan Phượng – Hà Nội) cho biết: "Từ ngày 17/10 đến nay, chung cư chúng tôi vẫn chưa được cấp nước trở lại. Chính vì vậy, hàng nghìn cư dân nơi này rơi vào cảnh khốn đốn. Để có nước sinh hoạt tối thiểu, người dân phải xuống xách nước dưới bể ngầm". Ông Biên cũng cho biết, nguồn nước chung cư sử dụng do Công ty CP nước sạch Tây Hà Nội tiếp nhận của Viwasupco.

Cư dân chung cư Tân Tây Đô vẫn đang thiếu nước sạch.

Trong khi đó, tại một tòa chung cư thuộc phường Dương Nội (Hà Đông) chị Hương – một cư dân cho biết: "Đã tiến hành thau rửa bể ngầm nhưng ngày 24/10 khi tôi mở vòi sen thì phát hiện nước đục. Để kiểm chứng nước vẫn nhiễm bẩn tôi đã dùng một tấm khăn trắng bịt vòi rồi sử dụng nhưng chỉ sau nửa ngày tấm khăn đã bị lắng cặn bẩn".

Trong khi đó, chị Hồng Hạnh (chung cư Gemek – An Khánh – Hoài Đức) khá bức xúc khi chia sẻ về nguồn nước trong những ngày vừa qua. Đặc biệt, chị Hạnh cho biết: "Hà Nội khẳng định nước sạch có thể ăn uống bình thường khiến gia đình tôi cũng như rất nhiều người yên tâm. Nhưng, trong quá trình sử dụng, chúng tôi phát hiện có sự bất thường ở nguồn nước nên đã dùng tấm khăn trắng bịt đầu vòi nước. Chỉ sau 1 ngày sử dụng, khi mở ra thì "choáng" khi tấm khăn trắng đã bị chuyển sang màu lạ".



Nhiều chung cư vẫn phát hiện nước bẩn, đục ở thời điểm hiện tại.

Bản thân chị Hạnh cũng cho biết, trước đây nước bị nhiễm bẩn khi chưa bị cơ quan báo chí vào cuộc thì con trai chị cũng bị tiêu chảy, nhập viện do nguồn nước bẩn.



Nhiều cư dân sinh sống tại đây cũng không tin rằng nước sinh hoạt đã sạch và có thể sử dụng dù đã được thau rửa bể ngầm. Chính vì vậy, đến thời điểm hiện tại, rất nhiều gia đình vẫn buộc phải sử dụng nước đóng bình để đun nấu và chỉ sử dụng nước tại vòi để tắm rửa, giặt giũ.

Tại chung cư The Pride (La Khê – Hà Đông) cũng nhận được nhiều ý kiến của người dân khi nước chưa thật sự sạch. Chính vì vậy các đơn vị liên quan đã tiến hành thau rửa bể ngầm, bể mái với hi vọng loại bỏ sạch tạp chất lắng đọng trong bể. Tuy nhiên, một số hộ dân vẫn phản ánh nước có màu vàng đục nên khiến người dân không dám sử dụng để ăn uống.

Liên quan đến sự việc, ngày 25/10, Viwasupco đã ra thông báo gửi lời xin lỗi trực tiếp đến người dân, đồng thời xin đền bù 1 tháng tiền nước: "Công ty cổ phần đầu tư nước sạch sông Đà chúng tôi mong muốn thông qua các cơ quan thông tin báo chí gửi đến người dân, đặc biệt là những người bị ảnh hưởng trực tiếp từ sự cố, lời xin lỗi và cầu mong được lượng thứ. Chúng tôi xin được cung cấp nước miễn phí trong kỳ xảy ra sự cố (tương đương 1 tháng tiền nước)".

Khởi tố, bắt tạm giam 3 nghi can trong vụ đổ trộm dầu thải Ngày 23/10, Công an tỉnh Hòa Bình đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Nguyễn Chương Đại (25 tuổi), Lý Đình Vũ (37 tuổi) và Hoàng Văn Thám (33 tuổi) về tội Gây ô nhiễm môi trường theo Khoản 2, điều 235 Bộ Luật Hình Sự. Các quyết định tố tụng được VKSND cùng cấp phê chuẩn. Trước đó, ngày 17/10 tại họp báo "Thông tin về việc ô nhiễm nguồn nước sạch cung cấp cho TP Hà Nội" do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hòa Bình tổ chức. UBND tỉnh Hòa Bình cho biết ngày 16/10 Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Kỳ Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự số 11/QĐ-CSĐT về tội gây ô nhiễm môi trường theo quy định tại điều 235 Bộ luật hình sự.

Lê Bảo