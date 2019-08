Vinh danh 3 người phụ nữ nghèo ở Hà Tĩnh nhặt được gần 50 triệu đồng tìm người trả lại

Trao đổi với PV, ông Đinh Sỹ Trường - Phó trưởng Công an xã Đức Hương (Vũ Quang, Hà Tĩnh) cho biết, sau khi 3 người phụ nữ trên địa bàn nhặt được số tiền gần 50 triệu đồng đến nhờ chính quyền địa phương tìm người trả lại, công an địa phương đã tìm ra chủ nhân của số tiền trên.

Chị Hoa - người đã giao số tiền nhặt được cho cơ quan công an.

Như tin đã đưa, vào ngày 27/7, chị Đặng Thị Hoa (trú xã Đức Hương) trên đường từ chợ về nhà, khi đi trên tuyến đường Ân Phú – Cửa Rào, đoạn qua thôn Hương Thọ (xã Đức Hương, Vũ Quang) đã phát hiện nhiều tờ tiền có mệnh giá khác nhau rơi bên đường nên xuống nhặt.



Cùng thời điểm đó, chị Nguyễn Thị Tám (trú xã Đức Hương) và chị Nguyễn Thị Hồng (trú xã Đức Liên) thấy chị Hoa nhặt tiền, đã xuống phụ giúp.



Ngay sau khi nhặt hết số tiền trên, 3 chị đã đến giao nộp cho công an xã Đức Hương để tìm người đánh rơi. Qua kiểm đếm, tổng số tiền nhặt được là 49,5 triệu đồng.

Sau đó Công an xã Đức Hương cùng với Công an huyện Vũ Quang đã phát thông báo tìm chủ nhân số tiền trên. Chị Đoàn Thị Mến (SN 1993, trú thôn Hương Phùng, xã Đức Hương) là chủ nhân của số tiền trên đã đến cơ quan công an xin nhận lại.



Chị Mến (áo hoa) vui mừng khi nhận lại số tiền đánh rơi. Ảnh: TL

Chiều 31/7, chính quyền xã Đức Hương phối hợp với Công an huyện Vũ Quang trao trả số tiền 49,5 triệu đồng cho chị Mến; đồng thời sẽ tuyên dương 3 người phụ nữ trên vào buổi chào cờ đầu tháng.



Theo chị Mến, số tiền trên là do vợ chồng chị gom góp gửi ngân hàng để làm nhà, trong quá trình đi rút tiền về trả công cho thợ, chị ghé qua nhà bố mẹ chơi, không may đánh rơi.



"Hành động của chị Hoa, chị Tám và chị Hồng thật đáng khâm phục. Sáng nay 8/1, địa phương đã tuyên dương, vinh danh hành động đẹp của 3 chị trước toàn xã" - ông Trường cho biết.

Sơn Nguyễn