Vietnam Airlines là hãng hủy chuyến nhiều nhất trong 6 tháng đầu năm

Theo đó, chỉ số bay đúng giờ (OTP) chung của toàn ngành hàng không Việt trong nửa đầu năm nay đạt 89,8%, tăng 4,7 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái. Báo cáo cho thấy trừ Bamboo, tất cả các hãng còn lại đều ghi nhận mức độ sụt giảm số chuyến lớn so với cùng kỳ do ảnh hưởng của COVID-19.



Cụ thể, Vietnam Airlines giảm 32,8%, VietJet giảm 37,1%, Pacific Airlines (Jetstar Pacific) giảm 59,2%. Riêng số chuyến bay của Bamboo vẫn tăng trưởng dương do năm ngoái hãng trong giai đoạn mới thành lập.

Về chỉ số chuyến bay đúng giờ (OTP), Bamboo cũng là hãng dẫn đầu với số chuyến bay đúng giờ đạt 95,6%. Xếp sau là Vasco với 94,3%. Xếp thấp nhất là Pacific Airlines với 83%.

Vietnam Airlines là hãng có số chuyến bay nhiều nhất với 43.727 chuyến, trong đó số chuyến bay đúng giờ đạt 91,9%. Hãng này có 3.544 chuyến bay bị chậm, trong đó có hơn 2.000 chuyến chậm do máy bay về đón khách muộn.

Theo thống kê 6 tháng đầu năm 2020, Vietnam Airlines là hãng hủy chuyến nhiều nhất.

VietJet hiện vẫn chưa vượt Vietnam Airlines về chỉ số đúng giờ. OTP của hãng mới đạt 86,6%. Tuy nhiên, VietJet là hãng có tốc độ tăng OTP lớn nhất với 5 điểm phần trăm sau 1 năm.

Về tình trạng hủy chuyến, Pacific Airlines là hãng duy nhất không hủy một chuyến bay nào trong 6 tháng đầu năm. Vietnam Airlines là hãng hủy chuyến nhiều nhất với 634 chuyến, vượt xa các hãng còn lại.

Tỷ lệ đúng giờ cao của các hãng hàng không trong 6 tháng đầu năm có nguyên nhân từ ảnh hưởng của dịch COVID-19. Tần suất chuyến bay giảm đột ngột khiến các sân bay lớn không còn cảnh quá tải, các hãng dư thừa cả phi công lẫn máy bay.

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể vừa có công văn hỏa tốc yêu cầu rà soát công tác điều phối slot tại 2 Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất, tránh tình trạng chậm chuyến, huỷ chuyến. Văn bản hoả tốc nêu rõ: Việc triển khai thực hiện dự án cải tạo tại 2 cảng hàng không nêu trên sẽ ảnh hưởng đến năng lực khai thác, kế hoạch khai thác và chất lượng dịch vụ tại các cảng hàng không. Để đảm bảo được chất lượng dịch vụ cho hành khách tham gia bằng đường hàng không, Bộ trưởng yêu cầu, Cục Hàng không Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị rà soát công tác điều phối slot, bố trí slot hợp lý nhằm đảm bảo hoạt động bình thường tại Cảng HKQT Nội Bài và Tân Sơn Nhất trong thời gian thi công dự án cải tạo nâng cấp đường băng.

Nhật Tân