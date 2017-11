Vị trưởng công an xã bắn chủ tịch xã từng chịu án tù treo?

Sáng 14/11, ông Nguyễn Tiến Dũng – Chủ tịch UBND huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, vụ việc ông Nguyễn Ngọc Thấu (Trưởng công an xã Nghi Quang) dùng súng bắn đạn cao su vào ông Nguyễn Đình Thanh (chủ tịch xã này) đang được cơ quan công an huyện tiếp tục điều tra làm rõ.

Vết thương trên bả vai ông Nguyễn Đình Thanh - Chủ tịch xã Nghi Quang.

Ông Dũng cho biết thêm, khi nào có kết quả điều tra từ cơ quan công an phía huyện sẽ có hình thức xử lý nghiêm đối với ông Thấu. Riêng việc ông Thấu từng bị tuyên 12 tháng tù treo trước khi giữ chức vụ trưởng công an xã Nghi Quang, phía công an huyện đã làm việc với tòa án và đã có đầy đủ hồ sơ vụ việc này.

Theo hồ sơ vụ việc, chiều 12/9/1998, sau khi uống rượu, ông Thấu đến trụ sở UBND xã Nghi Quang rồi xông vào một cuộc họp đang diễn ra tại đây. Lúc này, ông Thấu chửi lãnh đạo xã và ném chai lọ làm cuộc họp phải dừng lại. Lực lượng công an xã đã can ngăn nhưng ông Thấu vẫn tiếp tục có hành vi chống trả nên công an xã phải khống chế đưa về nhà.

Chiều cùng ngày, ông Thấu tiếp tục đến xã gây rối và bị công an xã bắt giữ và giao cho Công an huyện Nghi Lộc. Ngày 20/10/1998, Tòa án nhân dân huyện Nghi Lộc tuyên phạt 12 tháng tù treo vì tội "Gây rối trật tự công cộng" đối với ông Thấu.

Khi hết án phạt, ông Thấu được bầu làm cán bộ ở xóm, công an viên rồi được bổ nhiệm làm trưởng Công an xã Nghi Quang.

Trụ sở UBND xã Nghi Quang nơi xảy ra vụ việc.

Liên quan đến vụ việc, ông Nguyễn Đình Thanh (chủ tịch xã Nghi Quang) cho biết, sức khỏe đã ổn định và đã đi làm trở lại. "Tôi và anh Thấu không có chuyện mâu thuẫn, bất hòa gì trong công việc cũng như ngoài cuộc sống. Sự việc xảy có lẽ do anh Thấu uống rượu say mới hành xử như vậy. Tôi sẽ viết đơn xin giảm hình phạt xuống mức thấp nhất cho anh Thấu" - ông Thanh nói.

Được biết, sáng 14/11, ông Thanh được Công an huyện mời lên làm việc về vụ án vừa rồi. Hiện vụ việc đang được Cơ quan công an huyện Nghi Lộc tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trước đó, Báo Gia đình và Xã hội thông tin, lúc 15h ngày 9/11, tại UBND xã Nghi Quang xảy vụ bắn súng bằng đạn cao su. Người bắn súng được xác định là ông Nguyễn Ngọc Thấu – trưởng công an xã và người bị bắn là ông Nguyễn Đình Thanh – Chủ tịch xã này.

Ông Thanh bị trúng 4 phát đạn ở hai bả vai và được các đồng nghiệp đưa đến Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An cấp cứu và xuất viện ngay trong ngày vì vết thương nhẹ. Riêng ông Thấu bị cơ quan công an tạm giữ.

Vũ Đồng