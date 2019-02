Vì sao Chủ tịch Kim Jong-un khó đi tàu đến Hà Nội?

Đường sắt Gia Lâm (Hà Nội) - Đồng Đăng (Lạng Sơn) là tuyến duy nhất ở Việt Nam có khổ lồng ba đường ray 1.000 mm và 1.435 mm, tương thích với khổ đường tàu 1.435 mm của Trung Quốc, Triều Tiên. Mỗi ngày trên tuyến có một đoàn tàu liên vận quốc tế chạy đến Nam Ninh (Trung Quốc).

Tuy nhiên, đoàn tàu đặc biệt chở Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đến dự hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều nhiều khả năng không đi thẳng đến ga Gia Lâm mà dừng lại tại ga Đồng Đăng (huyện Cao Lộc, Lạng Sơn), cách biên giới khoảng 4 km. Xuống tàu, phái đoàn Triều Tiên phải đi ôtô đến Hà Nội.

Hiện trạng tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng. Đồ họa: Tạ Lư - Đoàn Loan

Một lãnh đạo của Tổng công ty Đường sắt cho biết, phía Triều Tiên đã làm việc, tìm hiểu về tuyến Hà Nội - Đồng Đăng. Tuyến đường sắt này hiện đảm bảo tốc độ chạy tàu trung bình 59 km/h, một số khu đoạn chỉ đạt dưới 50 km/h do nền đường yếu, cầu yếu.

Trong khi đó, tốc độ trung bình của tàu Triều Tiên là 60 km/h. Nếu đi tuyến Hà Nội - Đồng Đăng, tàu chở ông Kim Jong-un cần điều chỉnh tốc độ theo hạ tầng đường sắt, nghĩa là chạy dưới 50 km/h. Đoàn tàu sẽ phải mất hơn 3 giờ cho quãng đường 167 km từ ga Đồng Đăng về ga Gia Lâm.

An ninh được tăng cường tại ga Đồng Đăng. Video: Huy Mạnh

Đánh giá về tải trọng đầu máy của tàu Triều Tiên, đại diện ngành đường sắt cho biết, các cầu và đường sắt trên tuyến đảm bảo chạy tàu hàng với tải trọng đến 100 tấn/toa, tàu Triều Tiên trung bình 50 tấn/toa nên có thể đáp ứng. "Theo tính toán, hạ tầng đường sắt Đồng Đăng - Hà Nội có thể chạy tàu Triều Tiên, song cần giảm tốc độ tại một số khu đoạn", vị đại diện nói.

Dọc tuyến đường sắt từ Đồng Đăng về Hà Nội qua nhiều khu vực rừng núi heo hút, không thuận lợi để bố trí các phương án đảm bảo an ninh. Mặt khác, hạ tầng ga Gia Lâm được đánh giá không thuận tiện cho nhiều người, phương tiện dừng chân. Đường vào ga chật chội, khó đáp ứng công tác lễ nghi, đón tiễn.

Ghi nhận của VnExpress, hôm nay các chuyến tàu nội địa đến ga cuối Lạng Sơn (thay vì Đồng Đăng như trước) và tàu liên vận đi Trung Quốc tại ga Gia Lâm vẫn hoạt động bình thường. "Chúng tôi chưa nhận thông tin chuẩn bị đón đoàn khách quốc tế nào", một nhân viên trực chỉ huy ở ga Gia Lâm nói.

Tàu liên vận quốc tế Gia Lâm - Nam Ninh hoạt động bình thường tại ga Gia Lâm. Ảnh: Tất Định.

Phương án đoàn Triều Tiên đi đường bộ theo quốc lộ 1A có nhiều lợi thế hơn. Những ngày qua, lực lượng chức năng các địa phương gồm Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn đã lên phương án bảo vệ, rà bom mìn dọc tuyến để chuẩn bị đón phái đoàn Triều Tiên.

Quốc lộ 1A từ Hà Nội đến Đồng Đăng, nhất là đoạn từ Bắc Giang - Lạng Sơn dài 105 km mới được cải tạo, mở rộng thành 4 làn xe rộng 15 m và 2 làn khẩn cấp 6 m. Vận tốc thiết kế trên tuyến đạt 80 km/h, mặt đường êm thuận. Các xe ưu tiên có thể chạy tốc độ đến 120 km/h.

"Với tốc độ của xe ưu tiên, quãng đường bộ khoảng 160 km từ ga Đồng Đăng về Hà Nội chỉ mất 1,5 giờ", một chuyên gia giao thông phân tích.

Ngoài lợi thế về tốc độ xe theo đường bộ, chuyên gia này cho rằng đi đường bộ có nhiều lợi thế về an ninh, an toàn hơn đường sắt vì có nhiều đường ngang, đường tránh, khác với đường sắt là độc đạo. Khi xảy ra sự cố trên đường bộ thì việc ứng cứu sẽ nhanh chóng và an toàn hơn đường sắt.

Tuy nhiên, nếu đoàn xe đi trên quốc lộ 1A sẽ gặp khó khăn khi cùng di chuyển với phương tiện khác. Để hạn chế việc này, Tổng cục Đường bộ đã thông báo phân luồng, cấm toàn bộ phương tiện và người đi trên quốc lộ 1A sáng 26/2. Công an Hà Nội cũng đã có phương án phân luồng, cấm phương tiện và người đi đường trong thời gian đoàn xe Triều Tiên di chuyển.

Chuẩn bị đón đoàn Triều Tiên, ga Đồng Đăng đã được chỉnh trang. Ngành đường sắt làm bậc lên xuống để việc đi lại giữa tàu và ke ga được thuận tiện, bố trí cầu thép di động từ ke ga đến mặt toa để vận chuyển an toàn cho ôtô từ trên tàu xuống sân ga. Dự kiến, đoàn tàu Triều Tiên sẽ chuyên chở xe bọc thép của Chủ tịch Kim Jong-un. Để chuẩn bị an ninh cho hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều, đôi tàu ĐĐ5/6 Hà Nội - Đồng Đăng đã tạm thời ngừng đón, trả khách tại ga Đồng Đăng từ 24/2 đến ngày 2/3. Thay vào đó, tàu sẽ chạy và trả khách tại ga Lạng Sơn. Truyền thông quốc tế đồng loạt đưa tin Chủ tịch Kim Jong-un rời Bình Nhưỡng ngày 23/2 để tới Việt Nam dự thượng đỉnh Mỹ - Triều trên đoàn tàu bọc thép chuyên dụng. Đoàn tàu phải đi hơn 4.500 km, qua Trung Quốc tới biên giới Việt Nam dự kiến vào ngày 26/2. Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều diễn ra ngày 27-28/2 tại Hà Nội.

Theo Đoàn Loan - Tất Định (VnExpress.net)