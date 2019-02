Về Nghệ An ăn Tết, nữ sinh xinh đẹp mất tích bí ẩn

Ngày 13/2, ông Nguyễn Thắng, Trưởng Công an xã Nghi Trường, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, công an xã này nhận được đơn trình báo của người thân tìm kiếm em Lê Phương Uyên (14 tuổi, quê Thừa Thiên Huế) mất tích khi về địa phương này ăn tết.

Nữ sinh Lê Phương Uyên đang mất tíchFacebookk (Ảnh: Facebook)

Chị Phạm Minh Nghĩa (mẹ Uyên) cho hay, ngày 7/2 (mùng 3 tết) Uyên xin phép người thân đi chơi với một người bạn cùng địa phương. Mãi đến tối vẫn không thấy con về, điện thoại không liên lạc được, người thân mới lo lắng tổ chức đi tìm kiếm Uyên đồng thời báo chính quyền địa phương.

Lời tìm kiếm của gia đình được đăng tải trên MXH Facebook

Theo chị Nghĩa, mới đây, con gái chị liên tục xin nghỉ học để đi làm kiếm tiền. Vì vậy chị đoán con mình đã bị bạn lừa bỏ nhà đi làm.

Theo vị trưởng công an, mẹ con chị Nghĩa vốn quê gốc ở Nghệ An, nhưng đã chuyển vào sinh sống ở quê chồng Thừa Thiên Huế. Năm nay, hai mẹ con về nhà ngoại ăn tết thì xảy ra sự việc trên.

Theo Văn Nguyễn (Tổ Quốc)