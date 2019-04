Vào chùa xin ngủ nhờ, bà cùng cháu ngoại chết đuối dưới ao

Sáng nay (4/4), tại chùa Linh Quang, thuộc xã An Đồng, huyện An Dương (TP. Hải Phòng) xảy ra sự việc thương tâm khi 2 bà cháu đến xin ngủ nhờ nhà chùa và sau đó được phát hiện chết đuối dưới ao trong khuôn viên tự viện

Theo thông tin từ đại diện UBND xã An Đồng cung cấp, trước khi phát hiện sự việc thương tâm, vào ngày 3/4, bà Trịnh Thị Quây (SN 1954) cùng cháu ngoại là Trần Minh Anh (SN 2013, trú tại huyện Vĩnh Bảo) và đang tạm trú tại thôn An Dương, xã An Đồng đến chùa Linh Quang xin ngủ nhờ.

Ảnh minh họa

Đến khoảng 4h sáng, mọi người phát hiện bà Quây cùng cháu ngoại chết đuối dưới ao trong chùa nên đã nhanh chóng báo cho Công an xã An Đồng cùng cơ quan chức năng huyện Dương Kinh và đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết, cơ quan chức năng bàn giao thi thể 2 bà cháu cho gia đình lo hậu sự. Được biết, do bố mẹ cháu Minh Anh đã ly hôn, trong khi mẹ lại đi bước nữa nên Minh Anh được đưa về ở cùng bà ngoại tại xã An Đồng.

Đức Tùy