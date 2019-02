Va chạm xe máy và xe buýt trên cầu Nhật Tân, một người tử vong

Vụ tai nạn giữa xe buýt và xe máy xảy ra lúc 9h30 ngày 19/2 tại cầu Nhật Tân (phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội ). Người điều khiển xe máy tử vong tại chỗ sau va chạm.

Theo thông tin ban đầu, chiếc xe máy mang biển kiểm soát Hà Nội đang lưu thông trên cầu theo hướng về trung tâm Hà Nội thì va chạm với xe buýt tuyến 96 đang di chuyển cùng chiều.

Cú va chạm khiến người điều khiển xe máy ngã xuống đường, bị xe buýt cán qua tử vong. Xe máy của nạn nhân văng sát thành cầu, hư hỏng. Vụ tai nạn khiến việc di chuyển của các phương tiện theo chiều về thành phố gặp khó khăn.

Tài xế xe khách đã rời khỏi hiện trường sau tai nạn. Ảnh: Nguyễn Hồng.

Theo giấy tờ tùy thân, người đã tử vong được xác định tên Hải (34 tuổi, trú tại Mê Linh, Vĩnh Phúc). Sau khi xảy ra tai nạn, tài xế xe buýt đã rời khỏi hiện trường.

Trung tá Nguyễn Đình Đức, Trưởng công an phường Phú Thượng, cho biết sau khi xảy ra tai nạn, công an đã có mặt bảo vệ hiện trường và phối hợp cùng lực lượng CSGT Công an thành phố Hà Nội điều tiết giao thông, điều tra nguyên nhân sự việc.

Theo Tri thức trực tuyến