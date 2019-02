Va chạm xe đầu kéo, 2 người thương vong

Sáng 1.2, Công an thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương vẫn đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông làm 2 người thương vong xảy ra vào lúc rạng sáng cùng ngày tại phường Tân Bình.

Lực lượng chức năng đang xử lý hiện trường.

Theo Công an thị xã Dĩ An, vào khoảng 1h cùng ngày, người dân sống trên đường Bùi Thị Xuân, phường Tân Bình, thị xã Dĩ An (tỉnh Bình Dương) nghe tiếng va chạm cực lớn.

Khi chạy ra đường tìm hiểu, mọi người phát hiện có 2 chiếc xe máy BKS: 60B4-801.90 và 37E1-500.23 hư hỏng nặng trên đường. Gần đó, 2 thanh niên nằm dưới gầm xe đầu kéo container BKS: 51C 164.74.

Họ vội tới kiểm tra thì phát hiện một người đã tử vong, 1 người bị thương nặng phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Hiện trường vụ tai nạn.

Tại hiện trường, hai xe máy hư hỏng nặng nằm cách nhau hơn 5m. Một số vết cày xuất hiện trên mặt đường.

Nhận tin báo, CSGT Công an thị xã Dĩ An đã có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Theo Văn Dũng (Dân Việt)