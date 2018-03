Va chạm với xe khách, người đàn ông bị kéo lê nhiều mét nguy kịch, giao thông ùn ứ kéo dài

Ngày 28/3, Công an quận Bình Tân, TP.HCM cho biết, vừa hoàn tất việc khám nghiệm điều tra làm rõ vụ tai nạn giữa xe khách và xe máy khiến 1 người nguy kịch, giao thông qua khu vực ùn ứ kéo dài.

Thông tin ban đầu, khoảng 6h cùng ngày, tài xế (khoảng 35 tuổi) điều khiển xe khách 29 chỗ mang BKS: 61B-016.. chạy trên quốc lộ 1 hướng từ An Sương về An Lạc, quận Bình Tân, TPHCM. Khi vừa đi tới giao lộ quốc lộ 1 và đường Liên Khu 4-5, phường Bình Hưng Hoà B, quận Bình Tân, TP.HCM thì va chạm với xe máy mang BKS: 65H1-254.. do người đàn ông (khoảng 30 tuổi) cầm lái chạy cắt ngang qua đường.

Hiện trường vụ va chạm giao thông

Vụ va chạm khiến cho chiếc xe máy cùng nạn nhân bị kẹt dưới gầm xe khách và bị kéo lê một đoạn khiến nạn nhân bị thương nặng nguy kịch được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Tại hiện trường, cả 2 phương tiện chắn giữa làn đường, chiếc xe máy bị kẹt dưới gầm xe khách hư hỏng hoàn toàn. Vụ tai nạn khiến cho giao thông qua khu vực ùn ứ kéo dài.

Nhận tin báo, Công an quận Bình Tân đã có mặt phong toả hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc. Đồng thời, điều tiết giao thông qua khu vực.

Theo người dân phản ánh, giao lộ quốc lộ 1 và đường Liên Khu 4-5, quận Bình Tân thường xuyên xảy ra va chạm, tai nạn nguyên nhân là do người tham gia giao thông thường xuyên chạy ngược chiều trên quốc lộ 1 để đến giao lộ này băng qua đường gây ra tình trạng mất an toàn giao thông.

Theo Minh Tuệ (Thời Đại)