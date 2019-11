Thời điểm trên, xe ben BKS 77C-008.01 do Nguyễn Quốc Đạt ( 21 tuổi, trú thôn Bình An 1, xã Phước Thành) điều khiển theo hướng từ xã Phước Thành về thị trấn Diêu Trì thì va chạm với xe máy BKS 92H2-1387 do chị Lê Thị Xuân Thu (46 tuổi, trú xã Canh Vinh, huyện Vân Canh, Bình Định) điều khiển chạy cùng chiều phía trước.

Hiện trường vụ tai nạn





Hậu quả, chị Thu bị xe ben cán qua người dẫn đến tử vong tại chỗ.

Theo Vietnamnet