Va chạm với ôtô của hiệu trưởng, cô giáo mầm non tử vong

Chiều 19/10, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quỳ Châu (Nghệ An) cho biết gia đình đã làm lễ an táng cho cô Phan Thị Tuyên (30 tuổi), giáo viên mầm non xã Châu Bình. Nữ giáo viên này bị ôtô của ông Trần Xuân Công (44 tuổi), hiệu trưởng trường Tiểu học xã Châu Thuận (huyện Quỳ Châu) đâm tử vong.

Cụ thể, hơn 18h ngày 18/10, cô Tuyên điều khiển xe máy lưu thông trên quốc lộ 48 từ xã Châu Bình về huyện Quỳ Hợp. Đến đoạn đường thuộc xóm Ba Tư, xã Châu Bình xảy ra va chạm với ôtô của ông Công chạy cùng chiều.

Ông Lang Thanh Hoài, Trưởng công an xã Châu Bình, cho biết khi xảy ra tai nạn, ôtô của thầy Công tránh xe đi ngược chiều rồi va chạm với xe máy cô Tuyên. Hậu quả, nữ giáo viên mầm non ngã ra đường bất tỉnh tại chỗ, tử vong trên đường đi cấp cứu.

Công an huyện Quỳ Châu sau đó có mặt để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân. Cũng theo ông Hoài, hoàn cảnh gia đình nữ giáo viên 30 tuổi này khó khăn, 2 con còn nhỏ.

Sáng 19/10, đại diện Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện đã đến để động viên, thăm hỏi. Đồng thời kêu gọi đồng nghiệp trong trường và toàn ngành chia buồn, hỗ trợ cho gia đình nạn nhân.

Theo Zing.vn