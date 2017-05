Va chạm sau khi xi nhan phải nhưng rẽ trái, cô gái chạy Lexus còn lớn tiếng chửi bới người đàn ông trên phố

Mới đây trên một diễn đàn mạng ghi lại vụ ồn ào sau va chạm giao thông trên phố Bùi Thị Xuân (Hai Bà Trưng, Hà Nội) khiến nhiều người xôn xao. Vụ việc được camera hành trình ghi lại.

Theo đó, chiếc xe ô tô hiệu Lexus đã xi nhan rẽ phải nhưng lại đánh lái sang bên trái, va quệt vào hông xe ô tô lưu thông cùng chiều từ phía sau. Sau va chạm hai bên xảy ra cãi vã, cô gái từ trong xe Lexus mở cửa và lớn tiếng chửi bới, không chịu hòa giải. Lúc sau, cả hai đã quyết định ký biên bản và đưa xe lên phường để giải quyết sự việc.

Đặc biệt, cô gái điều khiển xe Lexus sau đó còn tiếp tục "đăng đàn" lên các trang mạng xã hội để phân bua xem ai đúng ai sai trong việc này. "Theo em thì con xe của anh ý xước cái vệt kia chắc làm không hết 1 triệu cơ. À chưa kể anh còn mắng con em chứ, đàn ông gì mà tranh luận không được lại quay sang mắng đứa trẻ con".

"Dẫu sao cũng lập biên bản giải quyết rồi thì không nên lên mạng nói nặng lời hơn nữa, chỉ là va chạm nhẹ thôi không nên làm phức tạp lên", một bạn bình luận.

"Vụ việc cũng không có gì cả nhưng sao cứ phải làm rắc rối lên thế, còn đứng giữa đường lớn tiếng chửi bới người khác", một người khác chia sẻ.

Liên quan đến vụ việc trên, tối ngày 2/5, trao đổi với chúng tôi, lãnh đạo Công an phường Bùi Thị Xuân cho biết, vụ va chạm trên xảy ra chiều ngày 30/4 trên đường Bùi Thị Xuân.

Cô gái trẻ lớn tiếng chửi bới giữa đường. Ảnh cắt từ clip.

"Sau khi xảy ra va chạm, hai bên không tự giải quyết được vụ việc, chính người đàn ông đi xe Kia Morning đã gọi điện báo cho công an phường. Ngay sau đó, chúng tôi đã cử cán bộ ra hiện trường tuy nhiên, hai bên vẫn không giải quyết nên đã báo Đội xử lý tai nạn Công an quận Hai Bà Trưng ra lập biên bản và bàn giao vụ việc cho Công an quận trực tiếp xử lý", lãnh đạo Công an phường Bùi Thị Xuân thông tin.

Theo Thời đại