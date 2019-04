Va chạm giao thông khiến sập nhà dân, 1 người chết

Vào thời điểm trên, container mang biển kiểm soát 37C - 101.28 kéo theo rơ móc biển kiểm soát 37R - 004.56 do tài xế Trịnh Đình Hồng (30 tuổi, trú TP.Vinh, Nghệ An) điều khiển đang lưu thông trên quốc lộ 1A theo hướng Bắc - Nam, bất ngờ xảy ra va chạm với xe ô tô tải biển kiểm soát 75C - 088.44 do tài xế Nguyễn Văn Hùng (35 tuổi, trú Thừa Thiên - Huế) điều khiển.

Xe container đã tông sập một phần nhà anh Võ Văn Hải (trú thôn Hà Thanh, Gio Châu, Gio Linh) và đâm vào đầu xe tải khiến xe tải bị hất đi một đoạn dài.

Nhà dân bị đâm sập một phần.

Cú va chạm mạnh khiến hai tài xế của hai xe va chạm bị thương nặng, phụ xe ô tô tải tử vong tại chỗ, mắc kẹt trong cabin. Lực lượng cứu hộ phải khoan cắt cabin để đưa thi thể nạn nhân ra ngoài.

Chiếc ô tô tải biến dạng.

Lực lượng cứu hộ phải khoan cắt cabin để đưa thi thể phụ xe ô tô tải ra ngoài.

Đến 8h15, Công an huyện Gio Linh vẫn đang xử lý hiện trường, điều tra vụ việc.

Theo Ngọc Vũ (Dân Việt)