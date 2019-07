Ước mơ nhỏ nhoi của con trai nạn nhân bị sét đánh tử vong ở Hà Nam

Bé An là con trai anh Nguyễn Văn Bảo - người bị sét đánh tử vong ở Hà Nam. Dù anh Bảo đã ra đi mãi mãi từ từ nửa tháng trước nhưng căn nhà nhỏ của gia đình anh vẫn chìm trong không khí ảm đạm, tang thương.

Trước đó, vào khoảng 17h ngày 3/7, trên địa bàn tỉnh Hà Nam, một nhóm người đang làm việc tại cánh đồng bất ngờ bị sét đánh, khiến một người tử vong, hai người khác bị thương nặng.

Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Bảo (SN 1982) trú tại thôn Do Đạo, xã Văn Thịnh, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Được biết, gia cảnh anh Bảo rất khó khăn khi trong nhà có 3 con nhỏ, trong đó con trai lớn là bé Nguyễn Văn An (SN 2009) bị bệnh hiểm nghèo.

Di ảnh của anh Bảo được đặt trên chiếc bàn gỗ nhỏ đã bị mục chân.

Theo chị Thạo nói, An bị bệnh từ lúc mới sinh. Mỗi lần trở trời, An lại chảy máu cam, các khớp xương cứ sưng lên, bầm tím.

Khi được hỏi về số tiền phải chi trả mỗi đợt chữa trị, chị Thạo suy sụp hẳn. Chị thở dài: “Mỗi lần đi viện như thế mất tầm 10 - 15 triệu đồng. Trước anh Bảo còn sống đi làm suốt nên cũng đỡ khó khăn. Giờ anh đi rồi bỏ lại 4 mẹ con tôi, tôi hoang mang lắm, không biết sau này phải lo cho các con thế nào”.

Trong căn nhà chật hẹp, chiếc ảnh thờ của anh Bảo được đặt trên chiếc bàn gỗ nhỏ, cũ kỹ. Trước sự ra đi của người con cả, ông Nguyễn Văn Toàn (64 tuổi) - bố anh Bảo vẫn chưa nguôi đau thương.

Giọt nước mắt vẫn in hằn trên khóe mắt già nua, ông Toàn xót xa chia sẻ: “Hôm thằng Bảo mất, chân bé An đau không đi được. Dù đau lắm nhưng nó vẫn muốn ra đưa bố nó đoạn đường cuối cùng nên đành chở nó đi bằng xe máy. Sau đấy tưởng nó phải đi bệnh viện nhưng tự nhiên nó lại khỏi. Nó còn bảo đấy là do bố về bóp chân cho An khỏi đau đấy”.

Ông Nguyễn Văn Toàn chưa nguôi đau thương về sự ra đi mãi mãi của con trai

Lau vội nước mắt, ông Toàn kể tiếp: “Con bé Ngọc nhỏ nhất, hôm bố mất, nó cứ ra chỗ đặt ảnh thờ của bố dang tay đòi bế. Nhìn thấy như vậy, tôi chỉ biết khóc”.

Căn nhà nhỏ đầy ắp kỷ niệm của gia đình chị Thạo

Ý thức được bản thân bị bệnh, An luôn ngoan ngoãn nghe lời mẹ. Cậu bé hồn nhiên chia sẻ: “Em thường bị đau ở đầu gối, chảy máu cam thì thường xuyên. Khi hắt xì hơi, người ta ra nước còn em thì ra máu”.

Lời nói hồn nhiên của con trẻ nhưng lại làm người mẹ không cầm được nước mắt. Khi được hỏi về việc đi học, An vui vẻ nói: “Em thích đi học lắm, thích đá bóng, nhưng vì bị bệnh nên không được đi bao giờ. Có lần trốn mẹ đi chơi với các bạn, sau đấy mẹ hớt hải chạy đi tìm em. Thương mẹ quá nên từ đấy em không chơi nữa, chỉ nhìn các bạn chơi cho đỡ thèm”.

Nét hồn nhiên, trong trẻo trên gương mặt hai con của chị Thạo.

An nói dù bệnh nhưng cậu rất vui vì bố mẹ luôn chăm sóc cho em, 2 em gái ngoan ngoãn, lúc nào cũng quấn lấy anh. Nhưng tai nạn ập đến, người trụ cột trong gia đình mất đi khiến cuộc sống của 4 mẹ con chưa thể lấy lại cân bằng.

“Em thương bố lắm, bố hay đi làm xa, không ở nhà nhiều. Bố bảo bố ra ngoài kiếm tiền chữa bệnh cho em”, An nức nở.

Căn nhà chật hẹp của gia đình chị Thạo

Chia sẻ với chúng tôi chị Thạo thở dài nói: “Nhà ở vẫn chật hẹp quá, vợ chồng tôi từng bàn với nhau cố gắng làm lụng, chắt chiu dành dụm sẽ đập căn bếp cũ đi rồi sửa sang lại cái nhà, nhưng vừa đập bếp xong thì anh ấy ra đi. Bây giờ nấu nướng, ăn uống phải qua nhờ ông bà”.

Nói về chồng, chị Thạo ánh lên niềm vui khi nói: “Anh Bảo khi còn sống được lòng mọi người lắm, đi đâu cũng có người giúp, nhưng thằng An đi viện suốt nên cũng cũng hay lâm vào cảnh túng bấn”.

Nơi sinh hoạt còn khá chật hẹp của gia đình chị Thạo

Chị nghẹn ngào: “Chồng mất không được bình thường như người ta nên tôi phải lắp camera ngoài mộ, cứ 2h đêm lại lật đật ra canh chừng. Chồng bị sét đánh nên cứ nơm nớp lo sợ người ta đào trộm mộ”.

Nỗi khó khăn, vất vả in hằn trên gương mặt của người phụ nữ 34 tuổi. Chồng mất, chị vừa lo ma chay cho chồng, vừa lo cho con bị bệnh. Dường như mọi khó khăn đang ập đến với chị.

Làm nông nghiệp và may thuê là công việc mưu sinh thường ngày của chị Thạo Ngoài việc làm mấy sào ruộng, chị Thạo còn cùng với hàng xóm may thuê cho một công ty may mặc, cuối tháng giao hàng, nhận công. Khi chồng còn sống, lương của anh chị gom góp vào cũng chưa đủ 10 triệu đồng/tháng nên mỗi lần An bị bệnh thì phải đi chạy vạy khắp nơi.

Với những khó khăn chồng chất, căn nhà quá chật hẹp lại chưa có bếp ăn, con bị bệnh phải vào viện bất cứ lúc nào mẹ con chị Thạo ngoài nỗ lực làm việc, đang rất chờ được chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm quan tâm, giúp đỡ để mẹ con chị có thể vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Yến Nhi