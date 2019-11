Tưởng vào làng tán gái, nam thanh niên bị trai làng tháo luôn... 2 bánh xe

Những câu chuyện bi hài liên quan đến việc bảo vệ gái làng từng là đề tài được đưa cả lên phim ảnh. Với quyết tâm không để "chảy máu tài nguyên", những khẩu hiệu kiểu như "Bảo vệ gái làng, sẵn sàng đổ máu", hay "Quyết tâm bảo vệ gái làng"... có thể được nhìn thấy ở bất cứ đâu. Ở nhiều nơi, thậm chí người ta còn lập hẳn "Ban quản lý gái làng".

Và mới đây, mạng xã hội lại được một phen dở khóc dở cười khi một tài khoản đăng tải hình ảnh chiếc xe máy bị tháo 2 bánh ngay trong đêm tối, và nguyên nhân được cho rằng đây chính là lời nhắn gửi đầy "yêu thương" mà trai làng dành cho chủ nhân xấu số.

Chủ nhân đăng tải dòng trạng thái cho biết: ''Chuyện như đùa, nam thanh niên vào làng chơi để xe cạnh trường mẫu giáo. Thanh niên làng tưởng vào tán gái nên tháo luôn cặp bánh xe''.

Kèm theo đó là hình ảnh chiếc xe máy nhãn hiệu Wave Alpha bị tháo rời 2 bánh, xung quanh có rất đông người dân hiếu kì đứng tập trung theo dõi sự việc.

Bài viết này đã thu hút hơn 6.000 lượt like và hàng trăm lượt bình luận, chia sẻ chỉ sau ít giờ đăng tải.. Có người tỏ ra đồng cảm và ''chia buồn'' với nam thanh niên. Nhưng cũng nhiều người lại cho rằng cần đưa ra công an để làm sáng tỏ vụ việc bởi rất có thể đây là một vụ trộm cắp, đồng thời ngăn chặn những sự việc tương tự như vậy xảy ra, giữ gìn an ninh và văn hóa làng xã.

