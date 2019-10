Từ vụ bố tát con nhỏ bôm bốp và những hành động “vô thiên vô pháp” trên mạng xã hội

Sự việc bắt đầu vào ngày 17/10, một clip ngắn về anh Đàn Văn Tí ở xã Trung An, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang (30 tuổi) bạo hành con ruột mới chỉ khoảng 4 tuổi được đăng tải lên mạng xã hội Facebook gây xôn xao dư luận.



Ít giờ sau, trang cá nhân của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã đăng tải bài viết tỏ thái độ không hài lòng trước cách hành xử của anh Tý, đồng thời treo thưởng 20 triệu đồng cho người nào tát vào mặt người cha như cách anh này từng đánh con mình.

Dòng chia sẻ trên trang Facebook Đàm Vĩnh Hưng hiện đã bị xóa.

Sau đó, một nhóm người lấy lý do bức xúc trước hành động bạo hành con nhỏ của anh Tí nên đã truy lùng danh tính, địa chỉ người này. Nhiều người đã tìm đến nhà trọ, lao vào đánh tới tấp anh Tí. Việc hành hung này chỉ ngưng khi lực lượng công an đến can thiệp, anh ta mới được giải cứu và đưa về cơ quan công an làm việc.

Đại diện công an TP. Mỹ Tho cho biết đã nắm được sự việc tuy nhiên đang tập trung điều tra vụ anh Tí bạo hành con trai và bị đám đông hành hung nên chưa xem xét vụ việc liên quan đến Facebook Đàm Vĩnh Hưng.

"Vợ chồng anh Tí đã ly hôn và người vợ đã đưa con về An Giang. Chúng tôi đang tìm vợ cũ của anh này để xem sức khỏe của bé ra sao rồi mình mới làm tiếp vụ kia. Vụ con anh Tí bị cha đánh, nếu đủ yếu tố thì xử lý hành vi bạo hành. Nhóm đánh anh Tí, nếu đủ yếu tố thì xử lý hình sự nhưng theo tôi nắm thì nhóm đông người chỉ tát tay, thương tích không lớn", vị đại diện thông tin.

Anh Đoàn Văn Tí bị cư dân mạng hành hung.

Dưới góc nhìn pháp lý, ông Hoàng Ngọc Biên (nguyên điều tra viên cao cấp cơ quan điều tra hình sự, Tổng cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng) cho biết, quyền bất khả xâm phạm của công dân là một trong những quyền sống còn của mỗi cá nhân quan trọng nhất, trong mọi trường hợp, mọi hoàn cảnh, quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân luôn được đảm bảo.

Trên thực tế, dù là những hành vi do lỗi cố ý hay là lỗi vô ý mà gây ảnh hưởng xấu đến tính mạng, sức khỏe của con người đều sẽ phải chịu những trách nhiệm nhất định trước người bị thiệt hại và trước pháp luật.

Đồng quan điểm, PGS.TS Phạm Ngọc Trung (Nguyên Trưởng khoa Văn hóa và Phát triển Học viện Báo chí) cho rằng: "Tại sao một người hoạt động văn hóa lại có hành động, lời lẽ thiếu văn hóa vậy? Xúi giục khán giả đánh ông bố say sỉn rồi bạo hành con là điều không nên. Có lẽ, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng muốn bênh vực trẻ em tội nghiệp nhưng như thế lại thành vi phạm pháp luật, khi ấy nó sẽ thành một chuỗi ân oán".

Cũng theo PGS.TS Phạm Ngọc Trung, những lời kích bác của một người nổi tiếng có thể dẫn đến hậu quả chết người. Chỉ một cái tát đôi khi sẽ làm cho xã hội rối loạn, cứ người này trả thù người kia thì còn đâu là đạo đức, còn đâu là nền giáo dục.

Dù hình ảnh anh Tí đánh con đã xảy ra từ lâu nhưng sau khi phát tán lên mạng xã hội đã khiến nhiều người bức xúc với cách dạy con bằng bạo lực.

PGS.TS Lê Quý Đức (Nguyên Phó Viện trưởng Viện Văn hóa và phát triển) cũng bày tỏ quan điểm: "Có lẽ công chúng đều biết Đàm Vĩnh Hưng là người thẳng tính, hào hiệp, muốn giúp đỡ kẻ yếu, nhưng việc xúi giục người khác đánh người và treo thưởng thì nó có hai mặt vì ca sĩ này là người của công chúng".



Theo PGS.TS Lê Quý Đức, trước hết, chúng ta nhìn ở mặt tích cực là ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đang thể hiện sự phẫn nộ của con người nói chung, của một nghệ sĩ nói riêng khi nhìn thấy hành động bạo lực, vô nhân tính, phản cảm của ông bố say rượu rồi đánh con trai mình. Không chỉ có Đàm Vĩnh Hưng, mà cả xã hội đều cần lên án về vấn đề bạo hành con trẻ.

Nhưng, việc thách thức khán giả của Đàm Vĩnh Hưng còn có mặt tiêu cực, nó để lại hậu quả lớn mà anh ta không nhận ra. Đó là, phản ứng bột phát, có tính kích động khi đã dùng bạo lực để trị bạo lực, như vậy có khác nào đang cổ vũ cho bạo lực.

Theo nhiều chuyên gia, hành động của Đàm Vĩnh Hưng tạo tâm lý tiêu cực, cổ súy bạo lực rất đáng lo ngại.

Nhiều chuyên gia khác nhấn mạnh rằng, hành động của Facebooker Đàm Vĩnh Hưng gây ảnh hưởng xấu đến xã hội về lâu dài và các cơ quan chức năng cần xử lý nghiêm minh. Bởi nếu ai cũng giải quyết vấn đề theo cách lên mạng xã hội treo thưởng như vậy thì pháp luật liệu còn có sức nặng?.



Thiếu tướng Bùi Bé Tư, Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết: Việc có xử lý Facebooker Đàm Vĩnh Hưng hay không còn tùy theo việc đánh giá tín chất hành động kích động bạo lực gây ra hậu quả như thế nào. Lời khai của những người đánh anh Tí cần được làm rõ xem có liên quan đến nội dung trên Facebook Đàm Vĩnh Hưng hay không. "Nếu lợi dụng mạng xã hội để đăng nội dung có thể dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật thì nên ngăn ngừa bằng cách truy tìm chủ tài khoản Facebook để giáo dục. Trong trường hợp này, không chỉ cơ quan công an mà phía cơ quan quản lý thông tin truyền thông cùng vào cuộc", vị tướng công an nói.

