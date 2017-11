Từ vụ bán trinh thu về 66 tỷ đồng: Con đường rất ngắn để thành gái mại dâm

Một cô gái kiếm tiền từ hoạt động tình dục lần đầu tiên thì rất khó để đảm bảo rằng hành vi ấy không lặp lại. Con đường từ việc bán trinh đến hoạt động mại dâm vì thế trở nên rất ngắn và hết sức mong manh.

Lên truyền hình… bán trinh

Mới đây thông tin về một thiếu nữ 19 tuổi tên là Giselle đã rao bán trinh tiết và đã thành công khi cô thu được 2,5 triệu Euros (hơn 66 tỷ đồng). Để thực hiện được thương vụ mua bán này, trước đó Giselle đã đăng tải thông tin, video và những hình ảnh nóng bỏng của bản thân trên trang web Cinderella Escorts rồi thực hiện đấu giá. Mục đích của Giselle là đánh đổi trải nghiệm đầu tiên về tình dục để có tiền trả học phí và đi du lịch.

Thương vụ rao bán trinh tiết được coi là “nổ phát súng” đầu tiên trên thế giới cho trào lưu thực dụng này là của một cô gái trẻ tên là Natalie Dylan, 22 tuổi, sống ở San Diego (California, Mỹ) vào năm 2008. Cô gái này cho biết, cô ta “bán mình” là để kiếm tiền học tiếp cao học. Bởi lúc rao bán trinh tiết, cô đã có bằng cử nhân về ngành khoa học nghiên cứu phụ nữ.

Cởi mở hơn, Natalie còn tiết lộ thông tin về người chị gái của mình đã từng làm gái mại dâm trong vòng 3 tuần mà kiếm đủ tiền đóng học phí. Nhìn gương chị, Natalie đã bắt chước “bán trinh” để kiếm tiền học cao học!? Cô gái sau đó bán được 3,7 triệu USD. Tất nhiên cô phải trích một khoản tiền lớn trong đó để chi cho công ty môi giới.

Thực tế thì tình trạng rao bán trinh tiết không phải là chuyện xa lạ trên thế giới trong khoảng gần hai thập kỷ trở lại đây. Việc các thanh thiếu nữ “bán cái ngàn vàng” dường như đã trở thành một trào lưu đáng lo ngại ở các nước khi mà người ta công khai mua bán tình dục một cách thoải mái và cởi mở như vậy.

Bán trinh chỉ để mua một chiếc điện thoại đời mới

Theo chuyên gia Nguyễn Diệu Hoa (Tổng đài tư vấn tâm lý tình cảm 1088 – Hà Nội), cái được gọi là trào lưu rao bán trinh tiết chỉ xảy ra ở một số nước trên thế giới, nơi cho phép hợp pháp hóa mại dâm.

Còn ở Việt Nam, việc rao bán trinh lén lút dưới nhiều hình thức: Qua giới thiệu bạn bè, qua cò mồi môi giới mại dâm… Những người bán trinh chủ yếu bị lừa bán, hoặc những em có hoàn cảnh gia đình không được giáo dục một cách đầy đủ.

Trên mạng xã hội, tại các câu lạc bộ làm quen, kết bạn online, chợ tình online…cũng xuất hiện những mẩu rao bán trinh tiết nhưng đa số những mẩu rao vặt đó chủ yếu lại là của gái mại dâm đi bán ...trinh giả.

Một Thạc sĩ điều tra xã hội học ở Viện Khoa học Xã hội Việt Nam cho biết, cách đây khoảng hơn 10 năm, khi làm điều tra phỏng vấn khách mua dâm và gái bán dâm, chị nhận thấy một điểm chung là: nhiều cô gái bước vào nghề mại dâm xuất phát điểm từ lần bán trinh tiết của mình.

Lý do bán trinh chủ yếu xuất phát từ nhu cầu cần có tiền để trang trải chi tiêu và mua sắm. Trong đó không hiếm cô gái đi bán trinh chỉ vì chỉ để mua một chiếc điện thoại đời mới. Cũng có trường hợp là do bị dụ dỗ, rủ rê. Thậm chí có hẳn những đường dây môi giới bán trinh chuyên đi dụ dỗ những em gái vị thành niên để cung cấp cho những đại gia lắm tiền nhiều của nhưng có đời sống phóng túng, thiếu đạo đức.

Vào năm 2012, Cơ quan công an huyện Yên Thành (Nghệ An) đã từng triệt phá thành công một đường dây môi giới bán trinh ở tuổi vị thành niên. Nguyễn Thị Lý (SN 1978), Phan Văn Quý (SN 1973) là hai kẻ trong đường dây đó đã dụ dỗ đưa hai chị em sinh đôi T và Th cùng em H ở huyện Yên Thành vào TP Vinh (Nghệ An) đi khám và xác nhận còn “rin”.

Sau đó, Lý, Quý cùng Giáp đưa các em ra Hà Nội bán trinh cho ba đại gia trong khách sạn ở quận Tây Hồ với giá 12 triệu đồng/em. Mặc dù giá bán trinh 12 triệu đồng nhưng Quý và Giáp chỉ đưa cho các em mỗi em 5 triệu đồng. Cũng bằng hình thức này mà một quan chức trong ngành thể thao tại Hà Nội đã từng mua trinh một em gái 13 tuổi. Vị quan chức này sau đó đã bị phát hiện xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo các chuyên gia, sự cởi mở thậm chí đi tới quá thoải mái về giới tính đã tồn tại trong những xã hội phương Tây hiện đại từ lâu nay và trong vài thập niên qua, những xã hội châu Á vốn được cho là bảo thủ về vấn đề này cũng đã “mở tung” cửa cho những thế hệ mới không đỏ mặt về chuyện nhạy cảm.

Cách mạng tình dục có phần đóng góp cho bình đẳng giới. Nhưng khi sự tự do về giá trị giới tính “bắt tay” với sự thực dụng thì đạo đức sẽ bị chà đạp, xem thường.

“Khi vấn đề đạo đức bị xem thường thì đời sống xã hội chắc chắn sẽ trở nên bất ổn. Bất ổn nơi tự thân mỗi một con người, bất ổn về riềng mối gia đình, sự bền vững của gia đình cho đến những bất ổn trong đời sống xã hội.

Một cô gái kiếm tiền từ hoạt động tình dục lần đầu tiên thì rất khó để đảm bảo rằng hành vi ấy không lặp lại. Con đường từ việc bán trinh đến hoạt động mại dâm vì thế trở nên rất ngắn và hết sức mong manh”, chuyên gia Nguyễn Diệu Hoa nói.

Hiện nay trên thế giới, trong đó có Việt Nam trào lưu rao bán trinh tiết không dừng lại đơn thuần là việc của một cá nhân nào đó mà nó đã bị biến tướng trở thành hoạt động mua bán dâm mạnh mẽ dưới bàn tay của các công ty môi giới. Các nhà hoạt động xã hội trên thế giới cũng đã lên tiếng cảnh báo về sự biến tướng của tình trạng rao bán trinh tiết về nguy cơ biến các cô gái thành nạn nhân của buôn bán phụ nữ và trẻ em.

