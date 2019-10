Tử vong tại nhà 'thầy lang vườn': Hé lộ thang thuốc 4 ly nước tỏi và truyền năng lượng trị bệnh

Ngày 23/10, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc một người đàn ông đến nhà một nông dân ở xã An Lục Long, huyện Châu Thành, tỉnh Long An chữa bệnh theo phương pháp dân gian, tử vong bất thường.

Chị K.H. (20 tuổi, ngụ xã An Lục Long), một người dân có mặt lúc nạn nhân Trịnh Văn L. (49 tuổi, ngụ huyện Thạnh Hóa) tử vong, cho biết: “Chú L. có quen biết với gia đình tôi. Nghe người thân chú L. than thở chuyện chú mắc bệnh kỳ lạ đi bệnh viện và thầy lang khắp nơi mà không khỏi, người nhà tôi mới thật tình hướng dẫn xuống nhà ông Nguyễn Văn Đủ ở cùng xã để thử vận may.

Thông thường, mấy người bệnh khó chữa vẫn hay đi cầu khẩn khắp nơi kiểu “phước chủ may thầy”, biết đâu vô tình hợp thuốc mà khỏi bệnh.

Với lại, chúng tôi sống ở gần nhà thầy Đủ, thấy ông cũng hiền lành, trị bệnh cho mọi người không lấy tiền công. Nhiều người chữa cũng nói có hiệu nghiệm, truyền miệng nhau nên tin tưởng thế thôi”.

Con đường dẫn vào nhà của "thầy lang vườn" Nguyễn Văn Đủ.

Cũng theo chị K.H., trước khi tìm tới ông Đủ, nạn nhân đã đi 5 thầy lang vườn và thầy bùa nhưng vẫn không khả quan.



“Để được ông Đủ điều trị bệnh, ông L. xin tá túc tại nhà của gia đình tôi, bởi một ngày trị bệnh có mấy tiếng. Thầy Đủ ngồi đối diện ông L., nhìn chằm chằm vào bệnh nhân và truyền năng lượng gì đó. Ngoài ra, mỗi ngày, ông Đủ còn cho bệnh nhân uống 4 ly nước tỏi”, chị H.K. nhớ lại.

Sau ngày chữa trị đầu tiên, sức khỏe của ông L. có biến chuyển tốt nhưng đến sáng hôm sau lại yếu đi hẳn.

Theo chị H.K., sáng 22/10, ông L. nói lảm nhảm đủ thứ tiếng, tay chân thì co quắp lại, đi vệ sinh không kiểm soát. Người nào nhìn thấy cảnh đó cũng hoảng sợ nên vội vàng đưa sang nhà ông Đủ điều trị tiếp.

Thế nhưng, tình hình sức khỏe của ông L. vẫn không cải thiện. Đến khoảng 19h30 ngày 22/10, ông L. trút hơi thở cuối cùng.

Người thân của ông L. chia sẻ, một lần đi làm về, ông L. nói nhức đầu kinh khủng thì được người nhà đưa đi bệnh viện chữa trị. Thế nhưng, bệnh tình không thuyên giảm nên người nhà đưa nhiều nơi chữa bệnh bằng cách dân gian.

Nghe nói ông Đủ có cách chữa bệnh hiệu quả, người nhà đưa ông L. đến chữa bệnh. Chữa ngày đầu, ông L. có chút thuyên giảm nhưng đến ngày 22/10, nạn nhân có biểu hiện yếu dần, mê sảng và tử vong.

Lực lượng chức năng làm việc tại hiện trường người đàn ông tử vong bất thường.

Theo người dân địa phương, ông Đủ làm nghề nông nhưng thời gian qua có tiến hành các hoạt động khám chữa bệnh theo phương pháp dân gian truyền miệng.

Việc hành nghề khám chữa bệnh của ông Đủ không có giấy phép của cơ quan chức năng cấp. Gia đình cũng khuyên ông Đủ không nên khám chữa bệnh cho người lạ nhưng nghe ai năn nỉ, ông này lại tiếp tục làm.

Trước đó, khoảng 20h ngày 22/10, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Long An nhận được tin báo ông L. chết tại nhà riêng của ông Nguyễn Văn Đủ.

Ngay lập tức, lực lượng chức năng địa phương đã đến bảo vệ hiện trường và tiến hành khám nghiệm tử thi xác định nguyên nhân nạn nhân tử vong.

Trước đó, ngày 21/10, theo lời giới thiệu của một số người dân, ông L. tìm đến nhà ông Đủ và nhờ chữa bệnh bằng phương pháp dân gian.

Hiện tại, vụ việc đang được Công an tỉnh Long An tiến hành điều tra, xác minh làm rõ.

Theo Ngọc Lài (Nguoiduatin.vn)