Từ ngày 1/1/2021, dịch vụ đòi nợ thuê chính thức bị "khai tử"

Sáng 10/7, Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố các Luật đã được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 9 – Quốc hội khóa XIV.



Chánh Văn phòng Chủ tịch Nước Đào Việt Trung đã đọc Lệnh công bố 10 Luật. Cụ thể gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều; Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP); Luật Đầu tư; Luật Thanh niên; Luật Doanh nghiệp; Luật Hoà giải, đối thoại tại Toà án; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định Tư pháp.

Họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố các Luật đã được Kỳ họp thứ 9 - Quốc hội khóa XIV thông qua. Ảnh: LB.

Cũng tại buổi họp báo, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Vũ Đại Thắng cho rằng, Luật Đầu tư ra đời nhằm khắc phục những bất cập, chồng chéo giữa các luật liên quan đến đầu tư kinh doanh, đồng thời đảm bảo tính đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Cũng theo Thứ trưởng, lần này Luật đã bổ sung dịch vụ "kinh doanh dịch vụ đòi nợ" vào danh mục ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh. Sửa đổi, bổ sung quy dịnh cấm đầu tư kinh doanh các chất ma túy; hóa chất, khoáng vật độc hại và động, thực vật hoang dã cho phù hợp với tình hình thực tế.

Đồng thời tiếp tục cắt giảm một số ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện không cần thiết, bất hợp lý, gây cản trở quá trình gia nhập thị trường của người dân, doanh nghiệp.

Từ ngày 1/1/2021 dịch vụ đòi nợ thuê chính thức "khai tử". Ảnh minh họa: TL.

Bên cạnh đó về quản lý nhà nước, đảm bảo an ninh quốc phòng, luật đã quy định rõ việc xem xét các điều kiện an ninh, quốc phòng trong trường hợp nhà đầu tư nước ngoài đầu tư theo hình thức thành lập doanh nghiệp, góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp tại các doanh nghiệp ở đảo, xã, phường, thị trấn biên giới, ven biển hoặc các khu vực nhạy cảm về an ninh, quốc phòng.

Luật cũng bổ sung quy định về giám định vốn đầu tư trong trường hợp cần thiết để tính thuế, hạn chế chuyển giá, trốn thuế; bổ sung quy định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư trong trường hợp nhà đầu tư thực hiện hoạt động đầu tư trên cơ sở giao dịch giả tạo về vốn, nhằm tạo cơ sở pháp lý để xử lý các trường hợp đầu tư chui.

Trả lời câu hỏi của phóng viên tại buổi họp báo về "số phận" của những doanh nghiệp đã được cấp phép "kinh doanh dịch vụ đòi nợ" sẽ đi về đâu. Thứ trưởng Vũ Đại Thắng cho biết, với những doanh nghiệp đã được cấp phép kinh doanh sẽ được tiếp tục hoạt động đến ngày 1/1/2021.

Thứ trưởng Vũ Đại Thắng nói thêm: "Từ ngày 1/1/2021 doanh nghiệp sẽ chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ đòi nợ, với những doanh nghiệp có nhiều ngành, nghề kinh doanh thì chấm dứt hoạt động kinh doanh đòi nợ, các lĩnh vực khác vẫn hoạt động theo quy định. Đối với các doanh nghiệp đang thực hiện dịch vụ kinh doanh đòi nợ từ nay tới 1/1/2021 có trách nhiệm thanh, quyết toán liên quan tới dịch vụ này".

Lê Bảo