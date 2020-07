Tự bịa chuyện nhặt được trăm triệu rồi trả người đánh rơi để trở thành "người tốt".

Theo đó, ngày 26/6, trên nhiều diễn đàn mạng đã có bài viết ca ngợi một người phụ nữ có tên là Nguyễn Thị Lan (SN 1985, trú tại Yên Lập, Phú Thọ) có nghĩa cử cao đẹp khi nhặt được cố tiền 136 triệu đồng rồi trả lại cho người đánh rơi.

Các trang này còn đăng tải một dòng trạng thái dài của người được cho đã đánh rơi tiền cảm ơn tấm lòng "thơm thảo" của chị Lan.

Các bài viết ngay lập tức nhận được sự hưởng ứng của cộng đồng mạng với vô vàn lời chúc, ca ngợi lòng tốt của người phụ nữ "không tham lam".

Tuy nhiên, trước dấu hiệu bất thường của vụ việc, Công an huyện Yên Lập (Phú Thọ) đã vào cuộc xác minh. Tại Cơ quan Công an, chị Lan đã thừa nhận sự việc trên là do mình bịa ra.

Theo đó, vào khoảng 21h30 ngày 20/6, chị Lan dùng tài khoản facebook cá nhân của mình có tên "Mai lan Mai Lan" đăng status có nội dung: "Ngay lúc này em đi CTY ra phố Em có nhat được một túi ba lô trong đó có tiền mặt 36 triệu và một chiếc đt ko bin vay ai chu nhân liên hệ 039619xxxx cho e de lấy lại nhé".

Dòng trạng thái cảm ơn được đăng trên Facebook cho chính chị Lan lập ra (ảnh chụp màn hình)

Thông tin này ngay lập tức thu hút sự chú ý của dư luận trên mạng. Tiếp đó, chị Lan sử dụng Facebook có tên "Mai Lan Nguyễn" do chị này tự lập ra với ý định để bán hàng online và đổi tên thành "Mạnh Thức Trần" , nhận là người bị mất tiền.

Chị Lan "đạo diễn" luôn cuộc nói chuyện giữa mình và tài khoản "Mạnh Thức Trần" (được cho là trú tại Võ Miếu, Thanh Sơn, Phú Thọ), đồng thời đăng dòng trạng thái cảm ơn, ca ngợi chính bản thân mình trên tài khoản "Mạnh Thức Trần". Chị Lan còn cung cấp thông tin sai sự thật khi nói đã trả số tiền 136.800 nghìn đồng cho Trần Mạnh Thức trước sự chứng kiến của hai đồng chí Công an huyện Yên Lập.

Quá trình xác minh, Công an làm rõ trên địa bàn xã Võ Miếu (Thanh Sơn) không có ai là Trần Văn Thức, không có ai làm rơi số tiền lớn như vậy. Cũng không có chuyện hai cán bộ Công an huyện Yên Lập đứng ra làm chứng việc Lan trả lại tiền cho người đánh rơi.

Thanh Sơn