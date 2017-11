Tổng thống Trump lên Air Force One, chuẩn bị tới Hà Nội

Sau khi đến Hà Nội vào chiều 11/11, Tổng thống Trump dự kiến dự tiệc chiêu đãi nhà nước. Lễ đón chính thức Tổng thống Trump sẽ diễn ra vào sáng 12/11 tại Phủ Chủ tịch.

Ngay sau lễ đón, Tổng thống Trump sẽ cuộc hội đàm với Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Kết thúc hội đàm, hai nhà lãnh đạo sẽ chứng kiến lễ ký kết một số hợp tác quan trọng và tổ chức họp báo chung.

Trưa cùng ngày, Tổng thống Trump sẽ chào xã giao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và hội kiến với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Chiều cùng ngày, Tổng thống Trump sẽ rời Hà Nội, kết thúc chuyến thăm chính thức Việt Nam, tới Manila, Philippines để dự lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN). Ngày hôm sau, ông dự Hội nghị thượng đỉnh ASEAN - Mỹ đánh dấu 40 năm quan hệ giữa hai phía cũng như dự Hội nghị thượng đỉnh Đông Á (EAS).

Đoàn xe đưa Tổng thống Trump ra sân bay Đà Nẵng. Ông Trump không đi bằng siêu xe "The Beast" vì "quái thú" đã được chuyên chở ra Hà Nội.

An ninh xung quanh khu vực khách sạn Metropole Hanoi (Q. Hoàn Kiếm), nơi dự kiến sẽ đón Tổng thống Mỹ Donald Trump tối 11/11, đã được siết chặt. Cứ khoảng 10 m lại có một chiến sĩ cảnh sát cơ động đứng gác nhằm đảm bảo an ninh. Khu vực này cũng được trang trí với quốc kỳ Việt Nam và Mỹ để chuẩn bị đón Tổng thống Donald Trump. Một trung tâm tác chiến nhằm phục vụ công tác đảm bảo an toàn cho chuyến thăm của tổng thống Mỹ được dựng cạnh khách sạn Metropole.