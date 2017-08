Truy tìm tài xế tông chết người rồi bỏ mặc nạn nhân

Người đi xe máy tử nạn là anh Nguyễn Văn Thuận (SN 1989, ngụ ấp Bình Cách, xã Tân Bình Thạnh, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang).

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 2 giờ ngày 25/8, tại cầu Tân An 1, thuộc phường 2, TP Tân An, tỉnh Long An.

Thời điểm trên, anh Thuận chạy xe máy theo hướng từ miền Tây lên TP HCM. Khi đến giữa cầu Tân An 1 thì xe máy của anh Thuận va chạm với 1 xe ô tô không rõ biển số. Cú va chạm làm xe máy của anh Thuận văng vào thành cầu, anh Thuận tử vong tại chỗ.

Đáng nói, lợi dụng trời tối tài xế xe ô tô đã rời khỏi hiện trường, bỏ mặc nạn nhân.

Cầu Tân An 1 - nơi xảy ra 2 vụ tai nạn thương tâm

* Trước đó khoảng 2 giờ ngày 20/8, hai thanh niên đi chung xe máy biển số tỉnh Bến Tre cũng tử nạn trên cầu Tân An 1 vì va chạm với xe khác. Đến nay vẫn chưa xác định được phương tiện va chạm.

