Trưởng công an xã chết đuối khi đi câu cá

Ông Hà Văn Tấn, Chủ tịch UBND xã Triệu Thành chiều nay cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến trưởng công an xã tử vong.

Theo những người dân chứng kiến vụ việc cho biết, vào sáng sớm nay họ thấy anh Dương đến một hồ nước trên địa bàn xã để câu cá. Trong quá trình lội xuống hồ nước để thả câu không may anh này bị trượt chân xuống hố nước sâu và chết đuối.

Hồ nước nơi xảy ra sự việc

Đến khoảng 10h sáng nay, người dân phát hiện anh Dương đã chết cách bờ khoảng 15 mét.

Được biết, anh Lê An Dương (SN 1986), hiện đang là Trưởng công an xã Triệu Thành. Anh Dương đã lập gia đình và có 2 con nhỏ. Người nhà nạn nhân cho biết, do anh Dương không biết bơi nên rất có thể khi lội xuống nước thả câu bị trượt chân xuống hố nước sâu dẫn đến tử vong.

Hiện chính quyền địa phương đã bàn giao thì thể anh Dương cho gia đình lo hậu sự.

Theo Vietnamnet