Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trực tiếp kiểm tra hiện trường vụ cháy kinh hoàng ở Hà Tĩnh

Trưa nay (30/6), ông Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã trực tiếp đến hiện trường vụ cháy rừng ở thôn 7, xã Xuân Hồng, Nghi Xuân, Hà Tĩnh để kiểm tra tình hình.

Ông Phạm Minh Chính trực tiếp kiểm tra hiện trường vụ cháy ở núi Hồng Lĩnh.

Tại đây, ông Phạm Minh Chính đã thăm hỏi, động viên, tặng quà người dân và lực lượng tham gia chữa cháy rừng. Đồng thời ghi nhận các tổ chức, cá nhân đã nỗ lực để khống chế và dập tắt đám cháy cũng như không để đám cháy lan rộng, uy hiếp nhà và tài sản của người dân.

Đồng thời chỉ đạo chính quyền địa phương cùng các lực lượng chức năng tiếp tục phải phối hợp chặt chẽ với nhau để cố gắng dập tắt đám cháy trong ngày hôm nay 30/6.

Như tin đã đưa, vào khoảng 13h chiều 28/6, tại khu vực rừng thông Tiểu khu 92A, thôn 7, xã Xuân Hồng xảy ra một vụ cháy rừng lớn, khiến hơn 100 hộ gia đình gần núi Hồng Lĩnh phải di chuyển đến nơi an toàn. Đến 23 giờ đêm vụ cháy được nhiều lực lượng của hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh khống chế.

Cảnh cháy rừng kinh hoàng tại núi Hồng Lĩnh.

Tuy nhiên, đến 3 giờ sáng ngày 29/6, lửa lại bùng phát ở khu vực rừng thông trên núi Hồng Lĩnh thuộc địa phận thị trấn Xuân An và xã Xuân Hồng. Phòng Cảnh sát PCCC, Công an tỉnh Nghệ An đã huy động 6 lượt xe cứu hỏa và 30 chiến sĩ sang chi viện chữa cháy ở núi Hồng Lĩnh.

Ngày 29/6, Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã tạm giữ đối tượng gây ra vụ cháy rúng động trên.

Người gây ra vụ cháy rừng này ông Phan Văn Thành (SN 1973, trú xóm 7 xã Xuân Hồng). Theo đó, vườn nhà ông Thành ở dưới chân núi Hồng Lĩnh, giáp khu rừng thông. Trong lúc đốt lửa trong vườn nhà đã bất cẩn để lửa lây lan sang rừng gây cháy lớn.

Tại cơ quan điều tra ông Thành khai nhận mình chính là người gây ra vụ cháy trên.

Sơn Nguyễn