Trung úy công an kể khoảnh khắc 'giành sự sống' trên cầu Chương Dương

Vào khoảng 19h ngày 21/2, một người phụ nữ trẻ vừa khóc lóc vừa quay livestream từ biệt người thân để đi lên cầu Chương Dương (Hà Nội) với ý định tự tử. Có mặt tại hiện trường, Trung úy công an Phan Đức Hùng (Đội CSGT số 1, Phòng CSGT CATP Hà Nội) đã dành hơn nửa giờ đồng hồ để thuyết phục nhưng bất thành. Anh cùng một số người dân tìm cách tiếp cận khống chế để cứu người.

Trung úy công an Phan Đức Hùng (Đội CSGT số 1, Phòng CSGT CATP Hà Nội).

PV: Anh có thể kể lại sự việc liên quan đến người phụ nữ có ý định tự tử hôm đó?

Trung úy Phan Đức Hùng: Tối 21/2, trong khi đang làm nhiệm vụ tại khu vực cầu Chương Dương, tôi nhận được thông tin người dân báo có một người phụ nữ đứng trên cầu có biểu hiện tự tử.

Tôi tới hiện trường thì phát hiện ở nhịp cầu số 9 có một người phụ nữ tay đang cầm kéo kề vào cổ, không cho ai tiếp cận và đang có ý định tự tử. Sau đó, tôi tiếp cận động viên, chia sẻ một thời gian khá dài nhưng không có sự thay đổi tích cực.

PV: Và lúc đó anh quyết định khống chế và tước kéo từ người phụ nữ?

Trung úy Phan Đức Hùng: Sau khi thuyết phục thấy không khả quan, tôi quyết định tước kéo từ người phụ nữ. Nhờ vào sự giúp đỡ của một số người dân, tôi đã bàn bạc nhỏ với họ trước rồi cùng nhau hành động.

Chúng tôi phải ghì người phụ nữ này xuống sát đất, do lo ngại chị có thể dùng kéo đâm vào những người xung quanh, hoặc đâm vào chính bản thân. Sau khi rút được kéo ra khỏi tay thì lúc ấy mới an toàn. Chúng tôi đưa người phụ nữ lên xe về công an phường Ngọc Lâm.

Sau khi thuyết phục không thành công, trung úy Hùng mưu trí tước kéo từ tay người phụ nữ. (Ảnh: Công an cung cấp)

PV: Việc tiếp cận người phụ nữ này chắc là không dễ dàng vì dễ bị “lộ”?

Trung úy Phan Đức Hùng: Mục đích của người phụ nữ này là nhảy cầu tự tử, còn việc cầm kéo là để không cho ai tiếp cận. Sau khi hỏi han bước đầu, tôi có tiến lại gần. Dần dần chị có tiếp chuyện, một số người dân cũng dần tiếp cận, hỏi han nguyên nhân.

Sau khi tiếp cận đủ gần, đợi lúc chị sơ hở, tôi và một số người dân đã hành động, tước kéo trên tay. Trong lúc giằng co, quần áo trên người tôi xước xát hết vì người phụ nữ này rất khỏe.

Theo chúng tôi tìm hiểu, nguyên nhân người phụ nữ này muốn tìm đến cái chết là do mâu thuẫn gia đình.

PV: Qua thời gian công tác, anh đã từng chứng kiến nhiều trường hợp có ý định tự tử trên cầu?

Trung úy Phan Đức Hùng: Tôi đã từng chứng kiến khá nhiều người có ý định tự tử trên cầu Chương Dương. Có những vụ rất đáng tiếc, khi chúng tôi ra đến nơi thì họ đã nhảy xuống rồi. Họ để lại những balo, giấy tờ thì sau đó mình chỉ tìm lại người thân của họ thôi. Rất đáng tiếc nếu như mình không có mặt kịp thời!

Tôi nghĩ rằng, những người có ý định tự tử nên nghĩ đến bậc sinh thành để không làm điều dại dột. Nếu chỉ nghĩ đến bản thân thì đơn giản lắm! Chúng ta nên quan tâm đến những người xung quanh, những người yêu quý mình để tiếp tục sống một cuộc sống tốt hơn.

PV: Xin cảm ơn anh./.

Theo VOV