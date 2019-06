Trung tá Công an lao vào lửa cứu cháu bé 3 tuổi mắc kẹt trong đám cháy

Vụ hỏa hoạn được xác định xảy ra khoảng 4h sáng 1-6, tại nhà chị Trần Thị B.N (trú tại phường Thị Cầu, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh).

Vào thời điểm trên, người dân bỗng phát hiện nhiều tiếng nổ kèm khói, lửa bốc lên trước cửa nhà chị N. Ngay lập tức, mọi người liền tìm cách dập lửa và điện báo cho lực lượng chức năng.

Nhận tin báo, Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CHCN) thành phố Bắc Ninh đã huy động 2 xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai công tác cứu hộ, dập lửa.

Cảnh sát PCCC và CNCH Bắc Ninh giải cứu cháu bé

Trực tiếp có mặt tại hiện trường, Trung tá Hồ Sỹ Phong, Đội trưởng Đội PCCC&CHCN Công an thành phố Bắc Ninh cho biết, căn nhà bị cháy rộng khoảng 40 m2. Thời điểm đơn vị có mặt, người dân thông báo cháu Trần Ngọc H. (3 tuổi) bị mắc kẹt bên trong.

Do lối đi duy nhất vào nhà được sử dụng làm bãi tập kết phế liệu, gây khó khăn cho việc tiếp cận hiện trường, nên mọi người không thể tiếp cận để giải cứu cháu bé. Chính vì vậy, nhiều người dân đã nỗ lực tiếp cận hiện để giải cứu cháu bé nhưng không thành.

Cháu bé đang được cấp cứu tại bệnh viện

Sau khi giải cứu thành công, cháu bé có biểu hiện cử động nhẹ, thoi thóp thở. Lực lượng chức năng cùng người dân đã nhanh chóng đưa nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu.

Cùng ngày, Đoàn thanh niên và Hội phụ nữ Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Bắc Ninh đã tổ chức thăm hỏi gia đình nạn nhân và tặng quà cho cháu bé. Hiện sức khỏe của bé trai đã ổn định và tiếp tục được điều trị tại bệnh viện.

Được biết, mẹ cháu bé làm nghề thu mua phế liệu, bố cháu đi vắng. Trước khi xảy ra hỏa hoạn, mẹ cháu bé có đun bếp than tổ ong và đi ra ngoài. Có thể lửa bén từ bếp than sang các vật dụng dễ cháy, gây ra vụ hỏa hoạn. Công an thành phố Bắc Ninh đang tổ chức thống kê thiệt hại, đồng thời làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Theo P.Thủy (CAND Online)