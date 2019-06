Trinh sát kể về hành trình lật tìm manh mối phá vụ án "xác người bê tông" ở Bình Dương

Trong vụ phát hiện hai xác người được giấu trong thùng nhựa bị đổ bê tông ở Bình Dương, chỉ trong 2 ngày, công an đã bắt được các nghi phạm. Cùng với đó, những tình tiết của vụ việc được chia sẻ khiến nhiều người không khỏi rùng mình. Để phá án nhanh chóng, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an đã phải nỗ lực, vất vả không quản ngày đêm để truy lùng ra từng dấu vết nhỏ.

Chân dung 4 bị can. Ảnh: CACC

Cụ thể, quá trình khám nghiệm hiện trường, thông tin về nhóm đối tượng gây án dần lộ diện. Tại căn nhà này, công an phát hiện và thu giữ miếng kim loại khắc tên Nguyễn Thị Tâm Huyên (đồng bọn của chủ mưu Hà - PV), sách tài liệu về giáo phái lạ và kinh thánh; 4 bản photo chứng minh nhân dân do Công an TP.HCM cấp ngày 7/5/2012 tên Trịnh Thị Hồng Hoa (SN 1953, mẹ Hà); 4 bản photo hộ khẩu mang tên Hoa; 4 bản photo chứng minh nhân dân do Công an TP.HCM cấp ngày 5/6/2012 tên Phạm Thị Thiên Hà; 1 bản photo hộ chiếu và photo giấy khai sinh mang tên của Hà.

Quá trình điều tra xác định, 2 mẹ con Hoa cùng đăng ký thường trú tại phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú và đang theo giáo phái lạ. Tuy nhiên, nơi mà các đối tượng tụ tập học và truyền đạo vẫn là dấu hỏi lớn đối với lực lượng phá án.

Theo lời kể của các trinh sát trên báo CAND, vào tối 15/5, Công an tỉnh Bình Dương nhận được tin báo của Công an huyện Bàu Bàng (Bình Dương) về việc, phát hiện 1 thi thể trong bê tông tại căn nhà số 90, tổ 3, ấp 5, xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng. Ngay sau đó, Công an tỉnh Bình Dương đã phối hợp cùng đơn vị trên nhanh chóng có mặt tại hiện trường vụ án.

Các tổ trinh sát, điều tra viên vừa lấy lời khai anh Nguyễn Thành H. (chủ mới căn nhà), vừa nắm thông tin từ anh Nguyễn Minh Vương (SN 1975, ngụ thị xã Tân Uyên, chủ cũ căn nhà). Sau đó, tổ công tác khác tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để thu thập các dấu vết, tài liệu chứng cứ có thể truy tìm đối tượng nghi vấn. Thời điểm này, thông tin về đối tượng gây án rất mịt mờ. Anh Vương chỉ biết mỗi người phụ nữ tên Thanh thuê nhà cách đây 8 tháng và không liên lạc.

Đó là chưa kể đến việc điều tra của tổ trinh sát gặp rất nhiều khó khăn khi tiếp tục phát hiện thi thể hai nạn nhân đang trong giai đoạn phân hủy. Điều này khiến ban chuyên án khó xác định được danh tính, cần thời gian để giám định pháp y, tìm người thân.

Cơ quan chức năng phong tỏa hiện trường.

Khi xác định được đối tượng nghi vấn thì không rõ nơi ở của chúng bởi chúng di chuyển liên tục đến nhiều địa điểm để sinh sống và tu luyện giáo phái lạ. Nhiều tổ trinh sát, điều tra viên đã phải truy tìm chúng ở TP.HCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu.

Chiếc xe ô tô nhóm đối tượng di chuyển, sử dụng liên tục sau khi gây án

Qua các tài liệu chứng cứ thu thập được tại hiện trường và khám nghiệm tử thi, bước đầu Công an tỉnh Bình Dương đã nhận định đây là vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng với thủ đoạn ác độc, phi tang xác nạn nhân.

Sau đó, Ban chuyên án đã phân công 5 tổ công tác gồm, tổ tố tụng; tổ rà soát các đối tượng "tu luyện" giáo phái lạ mà mẹ con Hoa đang theo, cũng như tội phạm hình sự, ma túy ở nơi giáp ranh Bình Dương với TP.HCM, Đồng Nai; tổ xác minh truy tìm những người liên quan tại TP Nha Trang, Khánh Hòa; tổ xác minh truy tìm những tên tại Bình Dương và TP.HCM; tổ trinh sát nghiệp vụ; tổ phát động phong trào quần chúng tố giác tội phạm để đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ. Trong đó đặc biệt chú ý đến 2 mẹ con Hoa vì có liên quan trực tiếp đến vụ án.

Suốt nhiều ngày đêm truy lùng, không bỏ sót bất cứ chi tiết, manh mối nhỏ nào thì từ kết quả công tác phát động phong trào quần chúng tố giác tội phạm, rạng sáng 18/5, nhân viên khách sạn trong khu dân cư thuộc phường Phú Thọ, TP Thủ Dầu Một phát hiện 4 người (trong đó có hai người đặc điểm nhận dạng như Hoa và Hà), nên báo Công an tỉnh Bình Dương.

Các trinh sát sau đó đã có mặt lập tức để bắt giữ nhóm đối tượng, lần lượt đưa vụ việc ra ánh sáng.

Trước khi bị bắt, nhóm bị can chọn nhiều nơi để tu luyện một môn phái không được công nhận. Nhóm này từng ra TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) để tụ họp tu luyện, nhưng bị chính quyền địa phương xử phạt hành chính, sau đó trở về TP.HCM rồi lên Bình Dương thuê nhà, tiếp tục tu luyện giáo phái.

Tháng 10/2018, Thảo thuê căn nhà ở ấp 5, xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng (Bình ương) để cả nhóm tu luyện giáo phái lạ. Đến tháng 12/2018, Hà tổ chức cho mọi người đến Bình Châu, Bà Rịa – Vũng Tàu thuê một căn hộ sinh sống và tu luyện. Tại đây, Hà thông báo cho mọi người rằng, quá trình tu luyện khổ hạnh phải trải qua 2 giai đoạn gọi là "Tẩy tịnh" (tẩy bỏ cái dơ bẩn của cơ thể) và "Tịnh cốc" (giai đoạn không ăn, không uống) cho đến khi thành "chánh quả".

Khi vào giai đoạn "Tịnh cốc", mọi người rất mệt, chỉ có Hà chưa "Tịnh cốc" để lo cho mọi người. "Tịnh cốc" được một thời gian (khoảng 10 ngày) thì anh Linh chịu không đựng nổi nên nhảy lầu bỏ trốn. Thấy vậy, Hà và anh Thành dìu ông Linh lên phòng mà không đưa đến bệnh viện kiểm tra thương tích để cấp cứu, sau đó, ông Linh đã tử vong.

Tu luyện xong ở Vũng Tàu, nhóm này lên ô tô 7 chỗ của Hà đưa thi thể Linh về căn nhà tại ấp 5 xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng rồi tiến hành phi tang bằng cách bỏ nạn nhân vào thùng phuy nhựa hình trụ, dùng trà ướp xác rải nhồi xung quanh, đổ keo dính rồi lấy băng keo dán kín dựng ngay trong phòng ngủ.

Đối với nạn nhân thứ 2 là Trần Trí Thành, nhóm nghi can khai đã sát hại anh Thành vì cho rằng có biểu hiện "quỷ nhập hồn" nên Hà bàn bạc với ba đồng bọn Thảo, Hoa, Huyên tiêu diệt anh Thành nhằm loại trừ "con quỷ".

Các đối tượng đã chích điện anh Thành rồi Hà dùng dây siết cổ nạn nhân đến chết rồi tiếp tục bỏ xác nạn nhân vào thùng nhựa bê tông lên trên.

