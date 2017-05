Trích xuất camera vụ “về nhà mới biết bạn ngồi sau xe tử vong trên đường”

Sáng 29/5, Công an thị xã Dĩ An (tỉnh Bình Dương) đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra làm rõ vụ cô gái trẻ tử vong tại chân cầu vượt Sóng Thần (phường An Bình, thị xã Dĩ An) vào rạng sáng 27/5.

Một động thái phục vụ quá trình điều tra là việc Công an thị xã Dĩ An cho trích xuất hình ảnh camera từ Cục quản lý đường bộ số 2 (có hệ thống camera nằm ở khu vực cầu vượt Sóng Thần) để thu thập thêm bằng chứng.

Như đã thông tin, vụ tai nạn nói trên gây xôn xao dư luận bởi nhiều tình tiết khá "lạ".

Cụ thể, sáng 27/5, một số công nhân chăm sóc cây xanh tại công viên trên Quốc lộ 1 (đoạn gần chân cầu vượt Sóng Thần) phát hiện một cô gái nằm bất động trên cỏ, liền kiểm tra nhanh thì thấy nạn nhân đã tử vong nên lập tức trình báo công an địa phương.

Tại hiện trường, nạn nhân mặc quần lửng màu đen, áo khoác màu xanh. Cạnh thi thể có 1 mũ bảo hiểm, 1 áo mưa và nhiều vết máu dính vương vãi trên lan can cầu.

Cơ quan CSĐT Công an thị xã Dĩ An xác định được danh tính cô gái trẻ tử vong là chị L.T.K.N. (22 tuổi, ngụ quận Thủ Đức, TP.HCM).

Lãnh đạo Công an thị xã Dĩ An và Đội CSGT thị xã Dĩ An bước đầu cho biết, nguyên nhân vụ tai nạn là do nạn nhân tự ngã.

Hiện trường vụ việc.

Theo lời khai của chị H. (21 tuổi, ngụ quận 9, bạn của nạn nhân N.), rạng sáng 27/5, sau khi nhậu xong, chị N. ôm H. khóc và nói đang xảy ra mâu thuẫn với người yêu, sau đó chị N. rủ chị H. cùng lên Bình Dương để gặp người yêu nói chuyện...

Tuy nhiên, chị H. không nhớ diễn biến tiếp theo thế nào. Chỉ biết chị H. về nhà với nhiều thương tích trên người và trưa cùng ngày (29/5), chị H. được gia đình đưa tới bệnh viện trong trạng thái hoảng loạn, không còn nhớ vụ việc và cũng không biết người bạn đi cùng đã chết.

Theo cơ quan điều tra, chị H. đã khai không nhớ đi cùng bạn từ quận Thủ Đức qua Bình Dương bằng đường nào, diễn biến vụ việc ra sao, sau khi bị đổ xe thì về nhà bằng cách nào.

Hiện, cơ quan chức năng nhận định, có thể, khi vụ tai nạn xảy ra, cả hai cô gái say quá nên không làm chủ được bản thân.

Theo phán đoán, có thể hai cô gái chở nhau đến cầu Sóng Thần thì xe máy bị đổ dẫn đến sự việc như trên.

Hiện cơ quan chức năng đang làm rõ vụ việc.

