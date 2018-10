Trên đường đi đám cưới, Trung tá công an nhảy xuống sông cứu cô gái tự tử

Trung tá Trần Công Quốc (đứng) tham gia cứu cô gái nhảy sông tự tử.

Ngày 27/10, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết vừa nhận được thư cảm ơn của bà Đ.T.T.M. (trú phường Trường An, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế) về việc lực lượng công an đã kịp thời cứu sống con gái bà khi chị này nhảy cầu Nam Giao tự tử.

Trước đó, khoảng 13h45 ngày 20/10, Trung tá Trần Công Quốc - Đội trưởng Đội An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, đang trên đường đi đám cưới, ngang qua cầu Nam Giao (sông An Cựu, TP Huế) thì phát hiện có một phụ nữ nhảy cầu.

Ngay lập tức, Trung tá Quốc cởi bỏ áo quần ngoài, cùng hai sinh viên của Trường Đại học Y dược - Đại học Huế và một người dân lao xuống sông cứu người. Nạn nhân sau đó đưa vào bờ, thực hiện sơ cấp cứu và được cứu sống.

Theo Hà Kim (Công Lý)