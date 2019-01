Trận đấu "sinh tử" Việt Nam - Iran: Tại sao chúng ta không có quyền hi vọng?

Như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, tối 8/1 vừa qua, đội tuyển Việt Nam có trận đấu đầu tiên tại Asian 2019 khi gặp Iraq trong niềm kỳ vọng của hàng triệu người hâm mộ nước nhà.

Mặc dù, những chàng trai áo đỏ vươn lên dẫn trước, nhưng với đẳng cấp cũng như thể hình vượt trội, đội tuyển Iraq đã lội ngược dòng thành công khi giành kết quả chung cuộc 3-2.

Với trận thua này, trên lý thuyết, đội tuyển Việt Nam vẫn chưa hết hi vọng để vượt qua vòng bảng và giành quyền đi tiếp khi chúng ta còn 2 trận đấu nữa. Đặc biệt, trận gặp Iran diễn ra vào lúc 18h30 tối nay (12/1) được đánh giá khó khăn với đội tuyển nước nhà. Tuy nhiên, chúng ta vẫn có quyền hi vọng vào đội tuyển Việt Nam và HLV trưởng Park Hang – seo.

Cầu thủ Quang Hải ghi bàn thắng vào lưới đội tuyển U23 Hàn Quốc trong trận đấu đầu tiên tại vòng chung kết U23 Châu Á (1/2018). Ảnh: AFC

Còn nhớ tại Vòng chung kết U23 Châu Á được tổ chức tại Thường Châu (Trung Quốc) vào tháng 1/2018. Khi đó, từ giới chuyên môn đến người hâm mộ không ai nghĩ đội Việt Nam có được kết quả viên mãn đến vậy, cũng như tạo nên cơn địa chấn từ bất ngờ này đến bất ngờ khác và giành vị trí Á quân... Đó là câu chuyện cổ tích thần kỳ của lịch sử bóng đá nước nhà.

Và cũng tại giải đấu đó, đội tuyển Việt Nam cũng khởi đầu với trận đấu tiên khi gặp U23 Hàn Quốc. Chúng ta vươn lên dẫn trước 1-0 và để rồi thua ngược với tỉ số 2-1 chung cuộc.

Sau khi thua đội U23 Hàn Quốc trong trận ra quân, đến những người vô cùng yêu mến đội tuyển cũng không thể nghĩ chúng ta sẽ giành quyền đi tiếp ở các trận tiếp theo. Tuy nhiên, mọi chuyện đã khác, bởi các cầu thủ của chúng ta đã tạo nên bất ngờ với lối đá chắc chắn, đoàn kết và hợp lý cũng như tài cầm quân của HLV trưởng họ Park.

Niềm vui của tuyển thủ Việt Nam sau khi ghi bàn thắng trong trận gặp Iraq. Ảnh: TL

Quay trở lại trận thua 3-2 với đội tuyển Iraq, hàng triệu người hâm mộ Việt Nam đều nuối tiếc, bởi cả trận chúng ta thi đấu chặt chẽ và tự tin trước đối thủ hơn hẳn chúng ta về kỹ thuật, đẳng cấp. Vẫn biết, trong lúc thi đấu có thể mắc một số sai lầm nhưng xét cả cục diện trận đấu thì ai cũng tiếc nuối… vì đáng ra là một trận hòa.

Chia sẻ sau trận đấu, người thân cầu thủ Tiến Linh cho biết: “Dù đội tuyển nước nhà không giành được thắng lợi cuối cùng ở trận ra quân nhưng chúng tôi luôn đặt trọn niềm tin vào các cầu thủ. Luôn hi vọng vào những trận tiếp theo...”.

Ông Nguyễn Văn Tạo (bố cầu thủ Văn Toàn) cho hay, trong trận gặp Iraq, gia đình ông có nhiều người đến xem và cổ vũ. Tuy đội bạn giành phần thắng nhưng mọi người không cảm thấy thất vọng và ai cũng tin ở trận tiếp theo, đội tuyển Việt Nam sẽ có kết quả khả quan.

Người thân các cầu thủ và hàng triệu người hâm mộ Việt Nam luôn hi vọng câu chuyện cổ tích sẽ được đội tuyển Việt Nam viết tiếp tại Asian Cup 2019. Ảnh: Đ.Tùy

“Sau trận đấu, gia đình tôi động viên Toàn và chúc toàn đội thi đấu tốt. Đối với trận tối nay gặp Iran, phải thừa nhận rằng, đội bạn đẳng cấp hơn chúng ta cả về kỹ thuật, chiều cao, thể lực và trình độ. Nhưng trong bóng đá không thể nói trước được điều gì, đôi khi yếu tố may mắn sẽ làm thay đổi cục diện.

Cho nên, chúng tôi luôn hi vọng và đặt trọn niềm tin vào các cầu thủ cùng an huấn luyện. Niềm hi vọng đó là có cơ sở vì cách đây 5 năm, đội bóng Việt Nam đã từng đánh bại Iran và hiện tại đội tuyển chúng ta đang có được lứa cầu thủ trẻ, đồng đều, kỹ thuật tốt cũng như HLV trưởng tài năng…”, bố cầu thủ Văn Toàn cho biết.

Đức Tùy