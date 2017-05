Trải lòng của bà mẹ 9x sinh ba hy hữu, cùng lúc chăm sóc 5 con thơ

Lịch sinh hoạt cả gia đình đảo lộn

Đã từng có thời gian chị Thu Hằng (Cầu Giấy, Hà Nội) cảm thấy mình thiệt thòi so với bạn bè khi ngày ngày tất bật chăm con mọt. Chị trở thành bà mẹ 5 con trong thời gian quá nhanh. Trong khi nhiều bạn thân của chị vẫn còn rong ruổi an hưởng cuộc sống độc thân tự do, tự tại.

Hàng ngày, may mắn thì chị thức giấc vào lúc 6h sáng với lịch trình xoay như chong chóng trong guồng ăn, chơi, ngủ, nghỉ của các con và kết thúc ngày khi đồng hồ đã sang ngày mới khi các con đã đi ngủ. Còn những lúc con ốm đau thì chị dường như thức trắng.

Chị tâm sự: “Nhiều khi thấy bạn bè vẫn tự do đi du lịch, hưởng thụ cuộc sống mình thấy thèm lắm. Có dịp gặp chúng nó cứ trêu bảo mình mắn đẻ như dân tộc.

Bây giờ, chăm con chiếm trọn thời gian, lúc nào mình phải xoay như chong chóng, đầu óc luôn phải tỉnh táo, mắt quan sát…Thời gian làm đẹp, chăm dóc da mặt cũng không có luôn”.

5 đứa con thơ đó là tài sản quý giá của vợ chồng chị Hằng.

Chăm con, công việc chưa bao giờ dễ dàng với những bậc làm cha làm mẹ. Chị Hằng hiểu làm mẹ đó là một thiên chức trời ban cho phụ nữ. Và chị cũng lấy đó làm động lực cố gắng làm tròn bổn phận mỗi ngày.

Mặc dù cuộc sống đảo lộn hoàn toàn khi ba cậu con trai cùng trứng chào đời vào năm 2016 nhưng chị vẫn thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất.

Chị tạm gác lại sự việc, hoài bão của tuổi trẻ, những điều lí thú ở những điểm du lịch từng mong muốn được khám phá. Giờ đây, chị Thu Hằng dành trọn thời gian, tình yêu bên 5 đứa con thơ.

Bước vào ngôi nhà của chị trên phố Cầu Giấy chúng tôi có cảm giác mình đang bước vào một nhà trẻ. Dường như mọi âm thanh của gia đình đều phát ra từ căn phòng trên tầng 2, nơi ăn, ngủ, vui chơi của 3 bé.

Nói chuyện với chúng tôi khi trên tay chị Hằng ẵm hai bé, bé còn lại thì bà nội bế. Ở dưới bếp ông nội đang tất bật lo bữa trưa.

Chị Hằng thường xuyên bế 2 bé một lúc.

Chị Hằng bảo: “Từ ngày đón chào 3 con, không phải riêng lịch sinh hoạt của mình đảo lộn mà ông bà nội cũng phải xoay như chong chóng. Hàng ngày phụ chăm cháu, ông bà cũng 10h đêm mới được đi tắm. Ai cũng đầu tắt mặt tối với 3 thiên thần nhỏ này”.

Mệt nhọc trong hạnh phúc

Công việc của chồng thì thường xuyên đi công tác, vắng nhà thường xuyên. Dường như anh không có thời gian phụ chị chăm con. Mặc dù không đi làm nhưng lịch trình của chị bận rộn hơn cả. Đêm nói là đi ngủ nhưng chị vẫn phải thường xuyên thức dậy cho các bé ăn từ 2h đến 4h sáng.

Ngày nào cũng vậy, công việc của chị là đưa đón hai cô con gái lớn đi học, cho 3 cậu con trai nhỏ ăn, ngủ…Guồng quay cuộc sống cử tiếp diễn như vậy, chị Hằng đã lâu rồi không được tụ tập bạn bè vì không thể rời được các con.

Người mẹ trẻ này luôn ưu tiên việc chăm con lên hàng đầu. Có những bữa cơm chị phải ăn đến 5 - 6 lần mới xong vì con quấy. “Tôi có một khuyết điểm là khi các con quấy khóc thì đang ăn cũng không có cảm giác ngon. Điều đầu tiên là phải dừng lại xem chúng có chuyện gì. Ông bà cũng ăn cơm trước để thay phiên trông cháu, nói chung là cả nhà đều vất vả vì 3 cậu út”.

Đông con, nhà chị Hằng như một nhà trẻ.

Nhà chị có công ty riêng, kinh tế cũng tạm ổn nhưng chị Hằng đùa bảo, bố cháu phải đi làm “bục mặt” để có tiền nuôi các bé. Hiện, 2 bé gái lớn đi học, rồi lo tiền bỉm sữa cho 3 bé trai vì 2 tháng tuổi, 3 bé trai đã phải ăn ăn sữa ngoài hoàn toàn, thỉnh thoảng có mối thì đi xin sữa từ các mẹ khác.

Trung bình cứ 2 ngày là lại hết 1 hộp sữa 400 gram. Mỗi hộp sữa tầm 190 đến 200 nghìn đồng. Vậy là mỗi tháng riêng tiền sữa của con cũng đã mất đến 3 triệu đồng. Bỉm thay hàng ngày nên nhiều không đếm xuể, chị bảo cứ mua vài bịch về dùng loáng vài ngày là đã hết.

Với cha mẹ nào cũng vậy, việc chăm con vất vả không kể đâu cho hết nhưng đó là sự mệt nhọc trong niềm hạnh phúc. Vợ chồng chị Hằng cũng không ngoại lệ, lúc nào ngôi nhà nhỏ của chị cũng luôn tràn ngập tiếng cười con trẻ. Những tiếng cười trẻ thơ đã át đi tất cả những khó khăn của các thành viên trong gia đình ấm cúng ấy.

Ngọc Thi