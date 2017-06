TP.HCM: Xe máy bị xe ben kéo lê hàng chục mét, 1 người trọng thương

Công an quận Thủ Đức cho biết, khoảng 11h ngày 9/6, chiếc xe ben do tài xế (khoảng 45 tuổi) điều khiển mang BKS 61C - 067.54, lưu thông trên đường Kha Vạng Cân hướng từ quận Thủ Đức đi quận Bình Thạnh, TP.HCM. Khi vừa tới vòng xoay Kha Vạng Cân - Phạm Văn Đồng, phường Linh Đông, quận Thủ Đức thì bất ngờ va chạm với xe máy do 1 người đàn ông (khoảng 40 tuổi) điều khiển lưu thông từ hướng đường Linh Đông ra vòng xoay.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: C.T

Chiếc xe ben cuốn người đàn ông cùng xe máy kéo lê hàng chục mét trên đường. Người đàn ông bị thương nặng trong tình trạng nguy kịch được tài xế xe ben và người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Chiếc xe máy dưới gầm xe ben. Ảnh: C.T

Tại hiện trường, chiếc xe máy nằm lọt dưới gầm xe ben, nát vụn hoàn toàn. Trên đường còn có vết trượt dài hàng chục mét.

Dòng phương tiện ùn ứ sau tai nạn. Ảnh: C.T

Người dân địa phương cho biết, vòng xoay này khá lớn, rất nguy hiểm do một số xe không chấp hành đèn tín hiệu và chạy ngược chiều. Tại khu vực này đã xảy ra rất nhiều vụ tai nạn.

Trưa cùng ngày, hiện trường vẫn đang được lực lượng chức năng giải quyết.

Theo Chí Tâm (Dân Việt)