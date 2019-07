TP.HCM: Những thông tin mới nhất về vụ hàng chục người nhập viện sau khi ăn tiệc cưới tại nhà hàng Adora Center

Nhà hàng xin lỗi, nhận trách nhiệm

Gần 1 tuần kể từ khi hàng chục người nhập viện sau khi ăn tiệc cưới tại Adora Center (Q. Tân Bình, TP.HCM) xảy ra, chiều 8/7, phía Adora Center lần đầu phản hồi thông tin chính thức tới dư luận. Cụ thể, đại diện Adora Center gửi lời xin lỗi đến khách hàng, nhận trách nhiệm về những hành xử không đúng mực từ nhân sự của nhà hành.

Cũng theo đại diện Adora Center, trong những ngày qua, ưu tiên cao nhất của nhà hàng này là thăm hỏi và hỗ trợ những người đang bị ảnh hưởng về sức khỏe. Đại diện lãnh đạo nhà hàng đã trực tiếp đến thăm hỏi các gia đình bệnh nhân. Cũng trong thông tin được phát đi, phía Adora Center cho biết, trong thời gian tới sẽ tiếp tục thực hiện trách nhiệm với khách hàng. Adora Center cũng cam kết chịu trách nhiệm và khắc phục thỏa đáng nhất với các bên có liên quan.

Nhà hàng Adora Center xin lỗi nhận trách nhiệm vụ nhiều khách nhập viện sau khi ăn tiệc

Liên quan đến sự việc, trước đó, ngày 5/7, thông tin từ Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP.HCM thì không ghi nhận có trường hợp nhập viện cấp cứu đông người nghi do ngộ độc thực phẩm sau khi ăn tiệc cưới tại nhà hàng trên. Cơ sở đưa ra nhận định trên là đơn vị này đã phối hợp với Sở Y tế TP.HCM rà soát, kiểm tra tình hình cấp cứu ở các bệnh viện trên địa bàn TP.HCM cho thấy, không có trường hợp nhập viện cấp cứu đông người nghi do ngộ độc thực phẩm sau khi ăn tiệc cưới.

Sau đó, Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP.HCM đã chỉ đạo các Đội quản lý An toàn thực phẩm tiến hành thanh tra toàn diện 9 cơ sở của hệ thống Adora Center tại nhiều quận trên toàn TP.HCM.

Thực khách vẫn chưa hết bức xúc

Thông tin về kết quả thanh tra 9 cơ sở trên sẽ được Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP.HCM thông báo tới dư luận khi có kết quả. Tuy nhiên, ngay sau khi thông tin này được các đơn vị liên quan phát đi, phóng viên đã tiếp cận những người phải nhập viện, đến cơ sở y tế khám bệnh sau khi ăn tiệc cưới tại nhà hàng Adora Center trong tối ngày 30/6 và ghi nhận nhiều thông tin bất ngờ.

Theo ghi nhận của PV, hẻm 1014 Cách Mạng Tháng 8 (TP.HCM) có hàng chục người bị đau bụng, tiêu chảy và sốt cao phải nhập viện cấp cứu khi dự tiệc tại nhà hàng trên. Được biết, đây là những người đã dự tiệc cưới của anh Nguyễn Gia Phú Tính (ngụ hẻm 1014). Tính đến 8/7, tất cả những người đến viện điều trị đều đã xuất hiện.

Hẻm 1014 Cách Mạng Tháng 8 (TP.HCM) có hàng chục người bị đau bụng, tiêu chảy và sốt cao phải nhập viện cấp cứu khi dự tiệc tại nhà hàng trên

"Những người nhập viện hầu hết là bà con họ hàng. Về cơ bản sức khỏe tất cả đều đã ổn rồi, chỉ còn 4 người đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á mà thôi", ông Vũ Hồng Đức bức xúc cho biết. Theo ông Đức, sau khi ăn tiệc về, ông và vợ bị đau bụng, tiêu chảy và sốt cao. Ngay trong đêm vợ chồng ông Đức được con cái đưa tới bệnh viện cấp cứu.

"Vợ tôi nặng hơn phải nằm viện, tôi nhẹ hơn thì được cho về nhà uống thuốc. Lúc về nhà rồi mình mới biết cả xóm nhiều người đi ăn cưới cũng bị như mình. Có nhà bị từ 2 tới 3 người luôn. Lúc đó vì ai cũng phải lo cho sức khỏe người nhà trước, phải mấy ngày sau chúng tôi với báo cơ quan chức năng được", ông Đức nói tiếp.

Ông Đức và nhiều người khi được hỏi đều cho biết vẫn chưa hết bức xúc, phẫn nộ trước cách giải quyết sự việc của nhà hàng Adora Center cũng như Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP.HCM.

"Hai ngày sau khi sự việc xảy ra, chúng tôi cùng gia đình đãi tiệc cưới lên Adora Center phản ánh nhưng họ không gặp nạn nhân mà chỉ đồng ý gặp chủ tiệc. Sau đó, phía nhà hàng có đưa cho chủ tiệc 50 triệu về giải quyết cho các bệnh nhân bị ngộ độc", ông Đức cho biết.

Ông Vũ Hồng Đức chia sẻ với phóng viên

Chị N.T.P. kể lại, gia đình chị có 4 người đi ăn tiệc. Sau đó, chồng và con gái lớn của chị phải nhập viện cấp cứu. Con gái chị vừa mới được xuất viện cách đây ít hôm.

"Ngoài hai bố con nó, người thân của tôi còn có mấy người nữa cũng bị. Hôm rồi hai bố con nó nằm viện, gia đình chủ tiệc đến đưa cho gần 1 triệu đồng nói là tiền của nhà hàng hỗ trợ. Từ ngày xảy ra sự việc, phía nhà hàng cũng không có xuống hỏi thăm gì cả. Phía bên Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP.HCM cũng không liên hệ xác minh thông tin", chị P. cho biết.

Kể với phóng viên, nhiều người cho biết, phía chủ tiệc mang tiền xuống hỗ trợ cho gia đình người bệnh nặng là 500 nghìn đồng/người, bệnh nhẹ 250 nghìn đồng/người.

"Đây là tiền của của Adora Center. Cái này mình ghi nhận. Nhưng hẻm này cả mấy chục người nhập viện, tôi cũng không thấy đại diện nào của nhà hàng xuống hỏi thăm cả. Vẫn biết, nhà hàng làm sao biết hết quan khách nên việc trực tiếp với chủ tiệc nhưng bệnh nhân là nạn nhân trực tiếp, tôi vẫn thấy nó thiếu cái tình", anh N.T.A sống tại hẻm 1014 nói trong bức xúc.

Sẽ kiện ra tòa?

Đáng lưu ý, nhiều người bệnh khẳng định, không có một nhân viên nào của Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP.HCM đến hẻm, gặp những người nằm viện để xác minh.

"Chúng tôi nằm viện có giấy tờ bệnh viện đàng hoàng mà. Nhưng có thấy ai xuống hỏi hay xác minh đâu. Sau đó, tôi đọc báo thấy họ nói chỉ có 4 người bị nhập viện. Cả xóm đi viện, không nhẽ bịa. Ngay sau hôm lên nhà hàng bị nhân viên họ đuổi về, tôi có gọi điện trực tiếp cho 1 lãnh đạo của Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP.HCM trình báo sự việc thì họ nói gọi qua số đường dây nóng", ông Đức cho biết.

Chia sẻ với phóng viên ông Đức và nhiều người cho biết đang cân nhắc việc khởi kiện nhà hàng Adora Center ra tòa.

"Hiện 4 người thân tôi vẫn đang nằm ở Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á. Đợi 4 người này xuất viện rồi chúng tôi sẽ có phương án pháp lý tiếp theo", ông nói.

Luật sư Trần Minh Hùng (Đoàn luật sư TP.HCM) nhận định về vụ việc

Trong khi đó, theo bà Phạm Khánh Phong Lan - Trưởng ban Quản lý An toàn thực phẩm TP.HCM, bà đã ký quyết định thành lập đoàn thanh tra toàn bộ 9 điểm của nhà hàng Adora Center. Theo đó, các tổ thanh tra sẽ thanh tra đột xuất các điểm để lấy mẫu thức ăn cho khách. Ngoài ra, Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP.HCM đang thống kê những trường hợp bị ngộ độc thực phẩm mà bệnh nhân ăn tiệc ở nhà hàng Adora để đánh giá chung.

Cũng liên quan vụ việc, trao đổi với phóng viên, luật sư Trần Minh Hùng (Đoàn luật sư TP.HCM) cho rằng, cơ quan chức năng cần xác định nguyên nhân những trường hợp khách bị ngộ độc thực phẩm có phải do sử dụng thực phẩm tại nhà hàng Adora Center hay không. Nếu xác định nhà hàng có vi phạm về an toàn thực phẩm thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường và khắc phục hậu quả theo quy định của pháp luật.

"Ngoài ra, nếu các nạn nhân có căn cứ cho rằng nguyên nhân bị ngộ độc thực phẩm là do thức ăn tại nhà hàng Adora Center gây nên, họ hoàn toàn có thể đòi nhà hàng bồi thường. Trong trường hợp không thỏa thuận được hoặc cảm thấy mức bồi thường không thỏa đáng thì khách hàng có quyền yêu cầu tòa án hoặc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thay đổi mức bồi thường. Cụ thể trong trường hợp này, khách hàng có thể khởi kiện ra tòa án để được giải quyết", luật sư Hùng nhận định.

Lê Nguyễn