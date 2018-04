TP.HCM: 8 chung cư "cháy là chết"

Trong ngày 10/4, Cảnh sát PCCC TP.HCM có văn bản báo cáo UBND TP.HCM về các chung cư chưa nghiệm thu về PCCC đã đưa vào hoạt động trên địa bàn TP. Theo đó, trên địa bàn thành phố hiện có 8 chung cư chưa được nghiệm thu PCCC đã cho dân vào ở.

Cụ thể, quận 5 và quận 8 đề có 2 chung cư chưa nghiệm thu PCCC. Trong đó, có 1 án tại quận 5 do, UBND quận 5 làm chủ đầu tư. Cũng trong 8 chung cư trên, có nhiều chung cư được gắn mác chung cư cao cấp.

TP.HCM có 8 chung cư cháy là chết như chung cư Carina

Đáng lưu ý, có 1 chung cư của Công ty TNHH xây dựng TM DV SX Hùng Thanh. Công ty này chính là chủ đầu tư chung cư Carina Plaza. Trước đó, tại chung cư Carina Plaza đã xảy ra vụ hỏa hoạn khiến gần 100 người thương vong, và hiện tại hàng nghìn người dân vẫn chưa thể ổn định cuộc sống.

Chung cư City Gate Towers do Công ty Hùng Thanh làm chủ đầu tư chưa nghiệm thu PCCC đã cho dân vào ở

Danh sách 8 chung cư chưa nghiệm thu PCCC đã cho dân vào ở:

1. Cao ốc Ngọc Khánh (21-23 đường Nguyễn Biểu, P.1, Q.5):

Dự án do Công ty TNHH TM DV Kim Hoàn Mỹ làm chủ đầu tư, gồm 20 tầng, bàn giao căn hộ cuối năm 2017, nhưng mới lắp đặt hoàn thiện hệ thống PCCC từ tầng 1 - 16. Tầng 17, 18 chưa thi công hoàn thiện, chưa lắp đặt hệ thống PCCC.

2. Lô G chung cư Hùng Vương (đường Tản Đà nối dài, P.11, Q.5):

Dự án gồm 12 tầng với 206 căn hộ. Đây là công trình do UBND quận 5 làm chủ đầu tư và cho cư dân vào ở từ năm 1998. Công trình chưa lắp đặt đầy đủ hệ thống PCCC: hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động tầng hầm, hệ thống thông gió, hút khói...

3. Chung cư Nguyễn Quyền (279 Phan Anh, P.Bình Trị Đông, Q. Bình Tân):

Dự án do Công ty Nguyễn Quyền làm chủ đầu tư, gồm 16 tầng với 300 hộ dân, đưa vào hoạt động từ năm 2013. Chung cư này đã 14 lần bị lập biên bản kiểm tra an toàn PCCC.

4. Chung cư Bảy Hiền Towers (9 Phạm Phú Thứ, P.11, Q.Tân Bình):

Dự án do Công ty Long Hưng Phát làm chủ đầu tư, gồm 24 tầng. Hiện chủ đầu tư đã đưa các hộ dân vào ở tại 72 căn hộ. Trong khi chung cư bố trí không đúng các công năng sử dụng, vi phạm về mật độ xây dựng, mất an toàn PCCC.

5. Chung cư Bắc Bình (đường Cầu Ván, P.25, Q.Bình Thạnh):

Dự án do Công ty cổ phần xây dựng số 8 làm chủ đầu tư, gồm 14 tầng, 57 hộ dân, đưa vào sử dụng năm 2012 nhưng chưa tổ chức nghiệm thu về PCCC.

6. Chung cư Viên Ngọc Phương Nam (125/20 Âu Dương Lân, P.2, Q.8):

Dự án do Công ty cổ phần đầu tư xây dựng An Điền làm chủ đầu tư, gồm 25 tầng với 216 căn hộ, đưa vào hoạt động từ năm 2016, đã bàn giao nhà cho 128/216 căn hộ cho dân vào ở. Trong khi dự án chưa nghiệm thu hệ thống PCCC do đơn vị thi công hủy hợp đồng xây dựng và nghiệm thu PCCC.

7. Chung cư Cao ốc Xanh (114 Nam Hòa, P.Phước Long A, Q.9):

Dự án do Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 8 làm chủ đầu tư, gồm 21 tầng với 170 căn hộ. Năm 2016, chủ đầu tư đã bàn giao 132/156 căn hộ cho dân vào sinh sống và chưa nghiệm thu PCCC.

8. Chung cư City Gate Towers (Võ Văn Kiệt, P.16, Q.8):

Dự án do Công ty TNHH xây dựng TM DV SX Hùng Thanh làm chủ đầu tư, gồm 29 tầng với 1.092 căn hộ, đã đưa vào hoạt động 714 căn hộ. Hệ thống PCCC chưa đủ điều kiện nghiệm thu.

Lê Nguyễn