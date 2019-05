TP HCM: Mưa trắng trời trưa cuối tuần, 'khu nhà giàu' Thảo Điền lại ngập

Tại quận Thủ Đức, Bình Thạnh, Gò Vấp..., khoảng 12 giờ trưa mưa bắt đầu đổ xuống và càng lúc càng nặng hạt. Mưa lớn kèm sấm chớp, gió mạnh, khiến người đi đường nháo nhào tìm chỗ trú, các căn nhà đóng chặt cửa.

Mưa lớn chỉ kéo dài gần 30 phút, gây ngập nhẹ ở một số khu vực. Tuy nhiên, tại "rốn ngập" khu Thảo Điền (quận 2), nước ngập mênh mông trên hàng loạt tuyến đường như Quốc Hương, Tống Hữu Định, đường số 41...

Nước dâng cao khoảng 30 cm ở đường Quốc Hương

Xe chết máy, dắt bộ

Trong đó, đường Quốc Hương đoạn trước Trường ĐH Văn Hóa TP HCM, nước dâng cao hơn 30 cm khiến hàng loạt phương tiện chết máy, dắt bộ. Giao thông qua khu vực này cũng trở nên lộn xộn bởi tình trạng ngập nước. Đây là tuyến đường liên tục chịu cảnh ngập sau những trận mưa những ngày gần đây.

Nước ngập khiến giao thông bị nhiều khó khăn

Khu Thảo Điền liên tục chịu ngập sau vài trận mưa những ngày gần đây

Một số khu vực khác như đường Nguyễn Hữu Cảnh, đoạn dưới chân cầu vượt (quận Bình Thạnh); đường số 6, 20 (quận Thủ Đức)..., nhiều đoạn cũng bị ngập cục bộ khiến việc đi lại, sinh hoạt của người dân bị nhiều khó khăn.

Trước đó, trao đổi với phóng viên, ông Lê Đình Quyết, Phó Trưởng phòng dự báo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, cho biết TP HCM và một số tỉnh Nam Bộ những ngày này rãnh áp thấp nối với áp thấp nóng phía Tây có trục qua Bắc Bộ và bắc Trung Bộ đang tiếp tục bị nén về phía nam và hoạt động mạnh dần rồi suy yếu từ khoảng ngày 13-5.

Trên cao, áp cao cận nhiệt đới suy yếu và rút dần về phía đông, sau lấn tây trở lại vào những ngày cuối.

Mò mẫm lội nước tại khu Thảo Điền sau trận mưa trưa nay

Trong khi đó, các tỉnh Nam Bộ chịu sự chi phối bởi rìa phía nam rãnh áp thấp phân tích trên kết hợp trường gió tây nam mạnh dần. Do đó, thời tiết khu vực nhiều mây, mưa gia tăng, toàn khu vực có mưa rào và rải rác có dông, có nơi mưa vừa, mưa to đến rất to. Trong cơn dông cần đề phòng có thể kèm theo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày mai (13-5), mưa dông giảm, còn ở diện vài nơi đến rải rác.

Từ ngày mai, dự báo mưa sẽ giảm

Cũng theo ông Quyết, thời kỳ đầu mùa mưa thời tiết thường diễn biến phức tạp, nhiều hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông tố, lốc, gió giật, thậm chí mưa đá có thể xảy ra, diễn biến rất nhanh, mưa thường có cường độ rất mạnh, lượng mưa lớn. Vù vậy, người dân cần phòng các vật dụng trong nhà bị ngập nước, không đậu xe, trú mưa dưới gốc cây cao, không để dính nước mưa...

Theo Gia Minh (Nld.com.vn)