Tình tiết mới gây bất ngờ vụ thầy giáo dạy lái bị đánh vì nghi sàm sỡ nữ học viên

Liên quan đến vụ việc thầy giáo dạy lái bị đánh hội đồng vì học viên nữ cho rằng anh đụng chạm phần nhạy cảm của mình, ông Lê Minh Thanh, Trưởng Công an phường Mai Động (Hoàng Mai) cho biết: "Hồ sơ vụ việc đã được chúng tôi chuyển lên Công an quận Hoàng Mai thụ lý, giải quyết".

Ông Nguyễn Đình Chiến, Trưởng Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cũng thông tin, chiều 8/5, đơn vị đã nhận đơn tố giác tội phạm của anh P.T.A (SN 1983, Hoài Đức, Hà Nội).

Anh T.A cũng cho biết: "Sau khi tôi nộp đơn khoảng 10 phút, cơ quan Công an quận Hoàng Mai đã vào cuộc ngay. Đối tượng tên T.T đăng tải clip của tôi lên mạng đã được công an xác minh, đoạn clip đó thu hút khoảng 5 nghìn lượt like (thích), chia sẻ và hàng triệu lượt xem. Hiện đối tượng đã gỡ đoạn clip. Tôi cũng nhờ luật sư lập vi bằng đối với người này".

Trên VTC News, anh T.A kể, vào ngày 5/5, Công an phường Mai Động (Hoàng Mai, Hà Nội) đưa anh và những người đánh anh về làm việc. Tại đây, anh gặp đôi nam nữ tự xưng là vợ chồng, nói là người nhà học viên N.L, xin hòa giải. Vì không muốn làm to chuyện và lo lắng bị đánh đập trả thù nên anh T.A đồng ý.

Tuy nhiên, đến ngày 7/5, clip quay sự việc anh bị chửi, đánh đập phát tán rộng rãi trên mạng xã hội khiến anh cảm thấy bất an và suy nghĩ. "Có người bảo tôi nên kiện để lấy lại danh dự, người thì bảo bỏ qua vì phức tạp, để cho lắng xuống", anh T.A nói.

Sau khi suy nghĩ, anh T.A quyết định viết đơn tố cáo và tìm đến sự trợ giúp của luật sư để đòi lại danh dự và công bằng. Anh gửi đơn đến cơ quan chức năng và trong ngày 8/5, Công an quận Hoàng Mai đã thụ lý vụ việc của anh. Theo anh T.A, từ lúc gửi đơn cho đến nay, có nhiều lời đề nghị anh rút đơn để hòa giải. Tuy nhiên, lần này anh kiên quyết làm đến cùng.

"Tôi sẽ kiện đến cùng, trong vòng 20 ngày nếu Công an quận Hoàng Mai không giải quyết thì tôi sẽ kiện lên Công an TP Hà Nội, còn nếu không được nữa thì tôi kiện tiếp tới Bộ Công an. Tôi sẽ không chấp nhận hòa giải như ban đầu", anh T.A quả quyết.

Trong ngày 9/5, anh T.A vẫn đi làm việc bình thường và công an cũng chưa mời anh lên làm việc tiếp.

Về việc nữ học viên N.L nói sẽ làm truyền thông 500 triệu đồng để tung clip anh bị đánh, chửi lên mạng xã hội, anh T.A cho biết, khi đó L. và cô em gái lấy điện thoại ghi hình sự việc. N.L đánh chửi anh khoảng 2-3 phút, khi này L. hùng hồn tuyên bố sẽ chi 500 triệu đồng để phát tán clip lên mạng.

"Tôi nghe rất rõ N.L nói sẽ chi tiền tung clip lên mạng xã hội để bôi bác, làm tôi sạt nghiệp và nội dung này được ghi vào điện thoại của cô ta. Nếu cơ quan điều tra kiểm chứng thông tin này sẽ rõ", anh T.A khẳng định.

Những thông tin mà anh A. cung cấp khớp với những thông tin mà bảo vệ tòa nhà chia sẻ trên Tri thức trẻ.

Theo một bảo vệ tòa nhà cho biết: "Thời điểm xảy ra vụ việc, toàn bộ bảo vệ được huy động đến hiện trường, lúc này nữ học viên có nói với mọi người rằng bị thầy dạy lái xe sờ vào chỗ nhạy cảm 6 lần. Cô ta còn dọa sẽ quay clip và tung lên mạng. Chúng tôi thấy người quay clip rõ ràng có chủ đích khi chỉ quay mặt của thầy dạy lái xe, họ cũng đã chuẩn bị sẵn người để đánh anh này".

Người bảo vệ cho biết thêm, nữ học viên là cư dân tòa nhà, còn thầy dạy lái xe vẫn thường xuyên đến đây đón các học viên khác đi học, kể cả sau khi clip bị tung lên thì người này vẫn đến đây đón học viên đi học.

Được biết, vào chiều tối ngày 8/5, anh T.A và nữ học viên N.L. được công an hình sự quận Hoàng Mai yêu cầu đến lấy lời khai, thực nghiệm hiện trường. Việc thực nghiệm hiện trường kéo dài từ 20h đến gần 22h tối cùng ngày, diễn lại những hành động anh T.A nâng chân học viên lên ở các đoạn đường và cảnh anh T.A bị nhóm bạn N.L. đánh.

Như đã đưa tin, ngày 4/5, anh P.T.A (33 tuổi, trú tại Hà Nội) dạy lái xe cho chị N.L (SN 1990, trú tại phường Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội). Chị L có bằng lái xe được 2 năm nhưng chưa lái thuần thục trên đường phố.

Trong buổi học đầu tiên (từ 10h - 12h), anh T.A cho chị L lên phố cổ. Trong lúc học lái, chị L nhấn nhầm chân ga. Thấy vậy, anh T.A nói "xin lỗi em, như này là nguy hiểm" và đưa tay kéo chân ga 3 lần, nhấc đùi nữ học viên ra.

Lúc này, chị L cười và không có phản ứng gì. Quá trình dạy lái sau đó, anh T.A cho cô gái này tự lái và không đụng chạm gì nữa.

Đến ngày 5/5, anh T.A bị nhóm người của chị L chửi bới, đánh đập và quay clip, đăng lên mạng xã hội.

