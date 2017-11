Tin thời tiết mới nhất: Không khí lạnh mạnh liên tục tăng cường, khả năng xuất hiện băng giá

Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, hiện nay (24/11) không khí lạnh mạnh liên tục được tăng cường. Ở vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; khu vực biển Trung Bộ có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7. Hội tụ trong đới gió Tây trên mực 5000m hoạt động mạnh gây mưa, mưa vừa, có nơi mưa to ở khu vực vùng núi Bắc Bộ.

Các tỉnh miền núi khả năng xuất hiện băng giá trong thời gian này. Hình minh họa

Trong ngày hôm nay và ngày mai (25/11) không khí lạnh tiếp tục được tăng cường, hội tụ trong đới gió Tây hoạt động mạnh trên khu vực Bắc Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường và hội tụ trong đới gió Tây, ở Bắc Bộ có mưa rải rác, vùng núi và trung du có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió đông bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Trong ngày 24-25/11 ở Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại; các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời rét; nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11-14 độ, vùng núi 7-10 độ, vùng núi cao dưới 6 độ.

Tại Hà Nội, trời rét đậm, có lúc có mưa, nhiệt nhiệt độ cao nhất hôm nay ở mức 15-16 độ C, ban đêm rét 12-14 độ C. Tại vùng núi, ban đêm xuống 7-10 độ C, ban ngày 12-14 độ C.

Dự báo, các đỉnh núi có độ cao từ 2.700m trở lên khả năng xuất hiện băng giá phủ trắng (thời gian xuất hiện từ nửa đêm về sáng) như tại xã Y Tý (Bát Xát), khu vực Trạm Tôn (thuộc Vườn Quốc gia Hoàng Liên).

Ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển ngoài khơi Trung Bộ và khu vực Giữa Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; biển động mạnh. Sóng biển cao từ 2,0-3,0m.

Tại các tỉnh miền Trung, do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh liên tục được tăng cường và gió Đông trên cao, từ nay đến hết ngày 27/11 ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Phú Yên có mưa vừa, mưa to; các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Định có mưa to đến rất to.

Khu vực Thanh Hoá - Thừa Thiên Huế cao nhất hôm nay ở mức 17-20 độ C, ban đêm lạnh 15-18 độ; Đà Nẵng - Phú Yên 24-27 độ, các khu vực còn lại đến Bình Thuận phổ biến 28-31 độ.

Tây Nguyên và Nam Bộ nắng ráo ban ngày, chiều tối và đêm có mưa rải rác. Cao nhất tại Tây Nguyên ở mức 26-29 độ C, Nam Bộ nóng nhẹ 30-33 độ.

K.N