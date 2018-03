Tin nóng về vụ cháy biệt thự cổ làm 5 người tử vong ở Đà Lạt

Công an đang khám nghiệm hiện trường vụ cháy.

Nội dung công điện như sau: Vào tối ngày 12/3, xảy ra vụ nổ ở Khu biệt thự cổ trên đường Trần Hưng Đạo, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, sau đó ngọn lửa bốc cháy lan sang nhà kế bên; vụ nổ đã gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng làm 5 người tử vong.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình gửi lời chia buồn sâu sắc tới các nạn nhân, thân nhân người bị nạn và có ý kiến chỉ đạo như sau:

UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo khẩn trương tổ chức thăm hỏi, động viên, có biện pháp hỗ trợ kịp thời gia đình người bị tử vong và tạm thời bố trí chỗ ở, ổn định đời sống, sinh hoạt cho các hộ dân sống trong khu biệt thự bị cháy;

Khắc phục hậu quả vụ cháy, nổ; phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng chỉ đạo các lực lượng chức năng sớm điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy, nổ.

Bộ Công an chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng, UBND tỉnh Lâm Đồng và các cơ quan liên quan khẩn trương điều tra, xác minh vụ cháy, nổ tại khu biệt thự nêu trên; báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20/3/2018.

Ngày 13/3, thiếu tướng Bùi Văn Sơn - Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, cơ quan CSĐT xác định, vụ cháy khiến 5 người chết tại biệt thự số 13 Trần Hưng Đạo (TP Đà Lạt) tối 12/3 là vụ án mạng.

Điều tra ban đầu, nghi can trong vụ án là Trần Văn Quốc (49 tuổi), hàng xóm của gia đình ông Nguyễn Thông Thăng.

Thông tin do Thiếu tướng Bùi Văn Sơn cung cấp cho báo chí có nội dung: "Qua dấu vết để lại cùng một số chứng cứ thu thập được cho thấy, Quốc đã dùng xăng phóng hỏa giết chết cả gia đình ông Thăng. Nghi can cũng đã tử vong trong đám cháy".

Trong tối qua và sáng nay (13/3), Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đã trích xuất camera an ninh ghi nhận hình ảnh nghi can Quốc cầm can nhựa nghi đựng xăng và bình khò gas loại mini đi vào nhà nạn nhân trước khi vụ cháy xảy ra. Tại hiện trường công an đã thu giữ những vật chứng đó.

Minh Anh