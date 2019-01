Tin mừng: Bé trai 8 tuổi bị mẹ để lại một mình đợi bố tan ca giữa trung tâm Sài Gòn đã về nhà

Trưa 10/1, trao đổi với chúng tôi, chị Đỗ Tố Trinh mừng rỡ cho biết tối ngày 9/1, bé Hiếu đã trở về nhà an toàn.

"Mừng quá anh ơi, con em về nhà rồi, em cảm ơn mọi người nhiều lắm đã hỗ trợ tìm con em. Em sợ lắm rồi, lần sau không để con một mình như vậy nữa đâu", chị Trinh xúc động nói.

Theo đó, vào tối 9/1, khi các phương tiện thông tin đăng tải về bé Đỗ Trần Trung Hiếu (8 tuổi) mất tích tại đường Trần Cao Vân (phường 6, quận 3), có người đã gọi điện theo số điện thoại của chị Trinh, thông báo cho gia đình thấy cháu Hiếu. Sau đó, người này dẫn cháu Hiếu đến trước khuôn viên Nhà thờ Đức Bà rồi giao cháu lại cho gia đình chị Trinh.

Kể với mẹ, cháu Hiếu nói sau khi rời khỏi nơi làm việc của ba có đi theo nhóm người chuyên làm xiếc, múa lửa trên đường Trần Cao Vân. Sau đó, cháu bị thất lạc cho đến khi có người liên hệ với gia đình đưa cháu về nhà.

Trước đó như chúng tôi đã thông tin, theo đơn trình báo của chị Trinh gởi đến chính quyền địa phương, khoảng 17h30 ngày 7/1, chị dẫn em Hiếu đến số nhà 41-43 Trần Cao Vân (phường 6, quận 3) nơi anh Trần Anh Tín (bố của Hiếu) làm việc.

Tại đây, chị Trinh để Hiếu tự chơi một mình ở khu vực xung quanh, đối diện tòa nhà. Đến 19h30 cùng ngày, anh Tín làm xong việc xuống đón Hiếu thì phát hiện không thấy con trai mình đâu cả.

Hai vợ chồng mới tá hỏa đi hỏi khắp nơi nhưng vẫn không ai biết tung tích của em Hiếu nên vẫn tiếp tục đi tìm con ngay trong đêm. Đến rạng sáng ngày 8/1, hai vợ chồng chị Trinh đến Công an phường 6, quận 3 để trình báo sự việc.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an quận 3 đã ra thông báo tìm em Hiếu mất tích. May mắn sau khi hỗ trợ thông tin, Hiếu đã quay về nhà an toàn với gia đình chị Trinh.

Theo Thời đại