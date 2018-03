Tin mới vụ xe khách lao xuống vực sâu 70m tại đèo Lò Xo tỉnh Kon Tum

Xe giường nằm gặp nạn ở Kon Tum.

Theo đó, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu UBND các tỉnh Kon Tum, Hà Nam chỉ đạo công an tỉnh khẩn trương điều tra, xác minh nguyên nhân, đối tượng vi phạm làm xảy ra vụ tai nạn giao thông đường bộ tại Km1419+500 đường Hồ Chí Minh, tỉnh Kon Tum.

Trước đó, vào khoảng 2h15, ngày 1/3, tại Km 1419+500 Đường Hồ Chí Minh đoạn đèo Lò Xo thuộc xã Đắk Man, huyện Đắk Glei đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng do xe khách BKS 90B-005.32 (loại xe 45 chỗ giường nằm) của nhà xe Hương Giang chạy tuyến Hà Nam - Gia Lai do tài xế Vũ Văn Huy, sinh năm 1984, trú tại xã Yên Bắc, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam điều khiển lao xuống vực sâu cách mặt đường khoảng 70m. Hậu quả, tài xế Vũ Văn Huy tử vong tại chỗ và tất cả 19 người trên xe đều bị thương.

Ngay sau vụ tai nạn, lãnh đạo Ban An toàn giao thông tỉnh Kon Tum đã có mặt kịp thời tại hiện trường chỉ đạo công tác cấp cứu, nắm tình hình, chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp với dân quân, nhân dân huyện Đăk Glei tổ chức đưa nạn nhân đến Trung tâm y tế huyện Đăk Glei để cấp cứu. Các lực lượng chức năng cũng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ và đưa nạn nhân về Bệnh viện Đa khoa tỉnh cứu chữa.

Trên cơ sở báo cáo của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia về vụ tai nạn trên, Phó Thủ tướng biểu dương Ban An toàn giao thông tỉnh Kon Tum, huyện Đắk Glei, nhân dân địa phương và các lực lượng chức năng, đặc biệt là Đội sơ cứu nhanh tại hiện trường đã phát hiện và tích cực tham gia cứu hộ, cứu nạn, góp phần làm giảm thiệt hại về người và tài sản do vụ tai nạn gây ra.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương nghiên cứu bổ sung tiêu chuẩn thiết kế hộ lan 3 tầng cũng như kết cấu bền vững hơn để lắp đặt tại các đoạn đường cong có bán kính hẹp, độ dốc lớn phía ta luy âm (nhất là mép vực sâu) nhằm ngăn ngừa tình trạng tai nạn nghiêm trọng.

Rà soát các nội dung trong dự thảo Nghị định quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo hướng siết chặt các quy định về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông nhằm triệt để ngăn chặn tình trạng "xe dù, xe chui", xe ngắt thiết bị giám sát hành trình..., trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 3/2018.

Phó Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh Kon Tum, Hà Nam chỉ đạo Công an tỉnh khẩn trương điều tra, xác minh nguyên nhân, đối tượng vi phạm làm xảy ra vụ tại nạn nêu trên, đặc biệt làm rõ trách nhiệm của chủ xe để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Minh Anh