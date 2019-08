Tin mới nhất về cơn bão số 3 đang tràn vào miền Bắc

Bão số 3 đã vào Vịnh Bắc Bộ, cách Hải Phòng, Quảng Ninh 180km

Hồi 4 giờ nay (2/8), vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,3 độ Vĩ Bắc; 109,2 độ Kinh Đông, cách đất liền các tỉnh Quảng Ninh-Hải Phòng khoảng 180km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 12. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 170km tính từ tâm bão.

Vị trí và hướng di chuyển của bão số 3. (Ảnh: NCHMF).

Trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 5-10km. Đến 16 giờ ngày 02/8, vị trí tâm bão ở khoảng 21,3 độ Vĩ Bắc; 107,8 độ Kinh Đông, ngay trên bờ biển Quảng Ninh-Hải Phòng. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 12.



Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 5-10km, khoảng chiều tối đến tối nay (02/8) đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ninh đến Thái Bình với sức gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10-11 sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 04 giờ ngày 03/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 21,2 độ Vĩ Bắc; 106,5 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Đông Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9.

Vùng nguy hiểm trên biển trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6, giật cấp 8): Phía Bắc vĩ tuyến 19,0 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 111,0 độ Kinh Đông.

Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10km, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành áp thấp trên khu vực nam đồng bằng Bắc Bộ.

Ở vịnh Bắc Bộ (bao gồm các huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô, Cát Hải, Vân Đồn) có gió mạnh dần lên cấp 7-8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9, giật cấp 12. Sóng biển cao từ 3-5m, biển động rất mạnh. Vùng ven biển Quảng Ninh - Hải Phòng đề phòng nước dâng do bão kết hợp với triều cường cao từ 4,0-4,5m.

Các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng từ sáng nay (02/8) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 10-11. Các tỉnh ven biển từ Thái Bình đến Thanh Hóa từ trưa nay có gió mạnh dần lên cấp 6, sau tăng lên cấp 7, giật cấp 9-10.

Từ chiều tối nay ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ có gió giật mạnh cấp 6-7.

Theo đại diện Trung tâm cứu hộ cứu nạn (Bộ Quốc phòng), tổng số lực lượng quân đội trực từ Thanh Hoá, Nghệ An trở ra là hơn 337.000 cán bộ chiến sĩ và dân quân tự vệ, hơn 2.300 lượt phương tiện các loại sẵn sàng hỗ trợ cấp uỷ chính quyền và nhân dân các địa phương ứng phó bão.



Từ nay đến ngày 04/8, ở Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to (lượng mưa phổ biến 100-300mm/đợt, riêng khu vực Đông Bắc, đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa 200-400mm/đợt).

Khu vực Hà Nội c mưa, mưa vừa; từ chiều và đêm nay (02/8) có mưa to đến rất to (lượng mưa phổ biến 100-200mm/đợt, có nơi trên 250mm), từ chiều tối nay có gió mạnh dần lên cấp 5, giật cấp 6-7.

Nhiều chuyến bay đến Hải Phòng bị hủy do bão

Tối 1/8, đại diện Vietnam Airlines cho biết do ảnh hưởng của cơn bão Wipha, hãng sẽ hủy 5 chuyến bay giữa TP HCM và Hải Phòng trong ngày 2/8 gồm: VN1186, VN1189, VN1192, VN1193 và VN1194.

Vietnam Airlines tiến hành bay sớm các chuyến VN1184, VN1187 giữa TP HCM - Hải Phòng trước 12h do sân bay Hải Phòng đóng cửa; hủy 4 chuyến Đà Nẵng - Hải Phòng và TP HCM - Vân Đồn (Quảng Ninh).

Ngày 3/8, hãng hủy chuyến bay VN1181 giữa TP HCM - Hải Phòng và lùi giờ khai thác với hai chuyến khác sau 12h.

Để hỗ trợ hành khách, Vietnam Airlines tăng thêm một chuyến bay khứ hồi giữa Đà Nẵng – Hà Nội và một chuyến bay khứ hồi giữa TP HCM – Hà Nội ngày mai (2/8). Hãng cũng thay tàu Airbus A321 bằng Boeing 787-9 có sức chứa lớn hơn trên chuyến bay giữa TP HCM – Hà Nội.

Đại diện Vietjet Air cho hay, ngày 2/8 sẽ dừng khai thác 11 chuyến đến và đi từ Hải Phòng bao gồm hai chuyến chặng Hải Phòng – Bangkok (Thái Lan), 6 chuyến chặng TP HCM – Hải Phòng, hai chuyến chặng Đà Nẵng – Hải Phòng và một chuyến chặng Nha Trang – Hải Phòng.

Ngày 3/8, hãng hủy 13 chuyến đến và đi từ Hải Phòng, nhiều chuyến bay khác bị ảnh hưởng chậm chuyến dây chuyền.

Jetstar Pacific sẽ hủy 2 chuyến bay đi và đến sân bay Cát Bi từ TP HCM ngày 2/8. Một số chuyến bay khác cũng điều chỉnh thời gian khai thác.

Các hãng hàng không đều khuyến nghị hành khách đang có kế hoạch đến, đi từ các sân bay Hải Phòng, Vân Đồn, Thanh Hóa, Vinh, Điện Biên trong thời gian này nên thường xuyên cập nhật tình hình thời tiết, thông tin của hãng.

