Tin mới nhất về bão số 2: Đi sâu vào đất liền, gây mưa lớn nhiều ngày tới

Bão số 2 suy yếu thành áp thấp trên đất liền





Bão đã đi sâu vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Ảnh: NCHMF

Trung tâm Khí tượng Thủy văn cho biết, đầu giờ chiều nay (2/8), bão số 2 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và đi vào các tỉnh Ninh Bình-Thanh Hóa. Do ảnh hưởng của bão, ở Hòn Dáu đã quan trắc được gió mạnh cấp 8, giật cấp 10; ở trạm Văn Lý có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9. Trên đất liền ven biển các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có gió giật mạnh cấp 6-7.



Hồi 13 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở 19,6 độ Vĩ Bắc; 105,7 độ Kinh Đông, trên đất liền ven biển các tỉnh Ninh Bình-Thanh Hóa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.



Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km, đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành một vùng áp thấp trên khu vực Thượng Lào.



Cảnh báo gió mạnh trên đất liền, trên biển: Vùng ven biển các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa trong chiều nay còn có gió giật cấp 6-8.

Trong chiều nay, ở Vịnh Bắc Bộ còn có gió mạnh có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2,0-3,0m; biển động. Khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau (bao gồm huyện đảo Phú Quý) trong chiều và đêm nay (02/8) có gió tây nam mạnh cấp 6-7, giật cấp 8, biển động mạnh; sóng biển cao 2,0-3,5 mét.

Cảnh báo mưa lớn: Trong chiều và tối nay (2/8), các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và khu vực Nam Bộ còn có mưa vừa, mưa to (lượng mưa 40-70mm/12h).

Từ nay đến ngày 8/8, Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông với lượng mưa phổ biến 40-80mm/24h, có nơi trên 100mm/24h.

Khu vực Hà Nội từ nay đến ngày 8/8 có mưa, riêng chiều và đêm nay có mưa to với lượng mưa phổ biến 40-80mm/24h.

Hà Nội mưa to do hoàn lưu bão

Ảnh hưởng của bão số 2, thành phố Hà Nội đã có mưa, giông nhưng chưa xảy ra úng ngập, gãy đổ cây xanh.





Ảnh hưởng của bão số 2, Hà Nội đã có mưa, giông diện rộng từ sáng. Hiện vẫn chưa xảy ra các điểm úng ngập hay gãy đổ cây xanh.

Cơ quan khí tượng thủy văn dự báo, từ nay đến ngày 3/8, thành phố Hà Nội tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Tổng lượng mưa tại Hà Nội từ sáng 2/8 đến kết thúc ngày 3/8 phổ biến 40-70mm; trong đó, các huyện phía Nam thành phố 50-80mm, trung tâm thành phố và các khu vực khác 40-70mm…



Trước đó, từ 1h30 đến 10h ngày 2/8, trên địa bàn thành phố đã xảy ra mưa diện rộng, lượng mưa phổ biến 30-40mm. Một số quận, huyện có lượng mưa lớn hơn, như: Phúc Thọ 50,3mm, Mỹ Đức 49mm, Hoàng Mai 43,9mm… Trên địa bàn thành phố có gió mạnh cấp 4-5.



Nghệ An: Tàu cá bị chìm do bão

Đến thời điểm này, Nghệ An đã có 1 tàu cá bị chìm do ảnh hưởng bão số 2. Ảnh: Dân trí

Theo báo cáo của Đồn Biên phòng Quỳnh Phương vào sáng 2/8/2020, tàu cá NA- 93679 TS của ông Lê Bá Tình (SN 1981, thường trú tại xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An) đang neo đậu ở Lạch Cờn trú tránh bão số 2 tàu bị nghiêng, chìm tàu. Hiện cơ quan chức năng đang lên phương án trục vớt chiếc tàu nói trên.

Tỉnh Nghệ An có 3.488 phương tiện với 17.440 lao động trực tiếp đánh bắt hải sản trên biển. Hiện đã có 3.391 phương tiện với 16.776 lao động đã về đất liền an toàn. Trong đó, phương tiện đang neo đậu ở ngoại tỉnh có 97 cái với 664 người; Các phương tiện của tỉnh khác vào địa bàn tỉnh Nghệ An để trú tránh bão gồm 27 phương tiện với 154 lao động.

Tại thời điểm hiện nay có khoảng 300 du khách đang lưu trú tại Thị xã Cửa Lò. Tất cả các khách du lịch và chủ các cơ sở lưu trú đã nắm được thông tin về diễn biến của cơn bão số 2.

Bên cạnh đó, Nghệ An cũng chỉ đạo các địa phương ven biển chuẩn bị tất cả các phương án, sẵn sàng di dân khi có lệnh.

Huỷ hàng loạt chuyến bay do ảnh hưởng bão số 2

Các hãng hàng không phải điều chỉnh hàng loạt chuyến bay do ảnh hưởng của bão số 2. Ảnh: Vietnamnet





Vietnam Airlines cho biết, do ảnh hưởng của bão số 2 trên Biển Đông đến một số tỉnh, thành tại miền Bắc, hãng sẽ tạm dừng khai thác các chuyến bay đi/ đến sân bay Thọ Xuân (Thanh Hoá), Vinh (Nghệ An) trong ngày hôm nay.

Trên đường bay giữa Thanh Hoá và Buôn Ma Thuột, Đà Lạt, TP.HCM không khai thác 12 chuyến bay VN1630, VN1631, VN7500, VN7501, VN1270, VN1271, VN1274, VN1275, VN1276, VN1277, VN1278, VN1279.

Trên đường bay giữa Vinh và Hà Nội, Đà Lạt, TP.HCM không khai thác 15 chuyến bay VN1714, VN1571, VN1570, VN1260, VN1261, VN1262, VN1263, VN1264, VN1265, VN1266, VN1267, VN1268, VN1269, VN7260, VN7621.

Toàn bộ hành khách bị ảnh hưởng sẽ được Vietnam Airlines bố trí trên các chuyến bay bù và thường lệ vào ngày 3/8 sau khi tình hình thời tiết đảm bảo cho hoạt động khai thác.

Bamboo Airways cũng dự kiến điều chỉnh kế hoạch khai thác 23 chuyến bay trong khu vực bị ảnh hưởng. Cụ thể như các chuyến bay QH1320, QH1321

Những hành khách có lịch trình bị ảnh hưởng do cơn bão số 2, Bamboo Airways sẽ hỗ trợ và đền bù thỏa đáng theo quy định.

Bamboo Airways sẽ tiếp tục theo dõi tình hình thời tiết và cập nhật trong các bản tin tiếp theo.

Trong thời gian này, Hãng khuyến nghị hành khách đang có kế hoạch đến/đi từ sân bay trong khu vực bị ảnh hưởng thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình thời tiết, tình hình chuyến bay từ hãng để chủ động lịch trình.

Các hãng hàng không sẽ tiếp tục theo dõi tình hình thời tiết và cập nhật trong các bản tin tiếp theo và khuyến nghị hành khách đang có kế hoạch đến, đi từ các sân bay Cát Bi (Hải Phòng), Vân Đồn (Quảng Ninh), Nội Bài (Hà Nội), Thọ Xuân (Thanh Hoá) và Vinh (Nghệ An) nên thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình thời tiết và thông tin từ hãng để chủ động lịch trình đi lại.

K.N (th)