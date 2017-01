Tin mới nhất thời tiết ngày mùng 1, 2, 3 Tết âm lịch 2017

Các tỉnh miền Bắc: Chịu ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ suy yếu và biến tính, ngày 30/01 không khí lạnh được tăng cường yếu nhưng không ảnh hưởng nhiều đến thời tiết khu vực. Trời rét về đêm và sáng sớm.

Các tỉnh miền Trung: Chịu ảnh hưởng của không khí lạnh vào ngày 30/01, từ đêm 30-31/01 ở các tỉnh Trung Trung Bộ có mưa rải rác. Phía Bắc đêm và sáng trời rét.

Các tỉnh miền Nam: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa.

(Ảnh minh họa)

Khu vực Bắc Bộ: Ngày 27/1/2017 (30 Tết): Nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, ngày trời nắng. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-17oC, vùng núi có nơi dưới 12oC. Nhiệt độ cao nhất từ 23-25oC, khu Tây Bắc 26-28oC.

Từ 28-31/1/2017 (1-4Tết): Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, ngày trời nắng. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19oC, vùng núi có nơi dưới 15oC. Nhiệt độ cao nhất từ 22-25oC, khu Tây Bắc có nơi trên 26oC.

Ngày 1/2/2017 (5 Tết): Nhiều mây, có mưa vài nơi. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-17oc.

Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế: Ngày 27/1/2017 (30 Tết): Nhiều mây, có mưa vài nơi. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19oC. Nhiệt độ cao nhất từ 22-25oC.

Từ 28-30/1/2017 (1-4Tết): Đêm có mưa vài nơi, ngày giảm mây, trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21oC. Nhiệt độ cao nhất từ 24-27oC, phía Nam có nơi trên 27oC.

Từ 31/1-1/2/2017 (4-5 Tết): Nhiều mây, có mưa rải rác. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20oC. Nhiệt độ cao nhất từ 22-24oC, phía Nam có nơi trên 25oC.

Đà Nẵng- Bình Thuận: Ngày 27/1/2017 (30 Tết):Phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi; Phía Nam mây thay đổi, ngày trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 22-25oC. Nhiệt độ cao nhất từ 25-28oC, phía Nam 28-31oC.

Từ 28-30/1/2017 (1-4Tết): Đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24oC. Nhiệt độ cao nhất từ 27-31oC.

Từ 31/1-1/2/2017 (4-5 Tết): Phía Bắc có mưa rải rác; phía Nam có mưa vài nơi, ngày nắng.Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24oC. Nhiệt độ cao nhất từ 25-27oC, phía nam 28-30oC.

Tây Nguyên: Từ 27/1-1/2/2017 (30-5 Tết): Không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20oC. Nhiệt độ cao nhất từ 27-30oC.

Nam Bộ: Từ 27/1-1/2/2017 (30-5 Tết): Không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25oC. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33oC.

Theo Khám phá