Tin khẩn cấp mới nhất về bão số 13: Đã áp sát đất liền với cường độ rất mạnh

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn, vào lúc 16 giờ ngày 14/11, vị trí tâm bão ở khoảng 16,1 độ Vĩ Bắc; 109,9 độ Kinh Đông, cách Đà Nẵng-Thừa Thiên Huế khoảng 170km, cách Quảng Trị khoảng 300km về phía Đông Đông Nam.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 15. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 180km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 70km tính từ tâm bão. Như vậy, trong 3 giờ qua, cường độ bão số 13 đã giảm đi 1 cấp.

Dự báo trong 12h tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km. Đến 04 giờ ngày 15/11, vị trí tâm bão ở khoảng 16,8 độ Vĩ Bắc; 107,7 độ Kinh Đông, ngay trên vùng bờ biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (90-115km/giờ), giật cấp 14.

Trong 12 đến 24h tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km đi vào đất liền các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 16 giờ ngày 15/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 17,6 độ Vĩ Bắc; 105,7 độ Kinh Đông, trên khu vực Trung Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Vùng nguy hiểm do bão trên biển trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 14,0 đến 19,0 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 112,0 độ Kinh Đông, toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Thượng Lào.

Gió mạnh, sóng lớn trên biển, nước dâng do bão vùng ven biển: Vùng biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi (bao gồm cả huyện đảo Cồn Cỏ, huyện đảo Lý Sơn, đảo Cù Lao Chàm) có mưa bão, gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 10-11, giật cấp 14; biển động dữ dội. Vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ (bao gồm cả huyện đảo Bạch Long Vĩ) gió Đông Bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 10; biển động mạnh.

Ven biển các tỉnh từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng có khả năng nước dâng do bão cao 0,5-1,0m. Nguy cơ ngập úng xảy ra ở vùng trũng thấp ven biển, cửa sông, đầm phá tại các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng.

Gió mạnh trên đất liền: Trên đất liền từ phía Nam Nghệ An đến Quảng Ngãi gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng ven biển có nơi cấp 10, giật cấp 12.

Từ nay (14/11) đến ngày 16/11, từ phía Nam Nghệ An đến Quảng Nam có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 150-250mm/đợt, có nơi trên 350mm; ở Thanh Hóa, phía Bắc Nghệ An và Quảng Ngãi có mưa to với lượng mưa từ 50-150mm/đợt.

Nhận định đây là cơn bão rất mạnh, ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực ven biển và đất liền các tỉnh khu vực Bắc và Trung Trung Bộ từ hôm nay (ngày 14/11) đến ngày 15/11/2020. Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện gửi UBND các tỉnh, thành phố Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi; Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai; Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn; các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quốc phòng, Công an, Tài nguyên và Môi trường, Ngoại giao, Công Thương, Giao thông vận tải, Xây dựng, Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Văn hóa, Thể thao và Du lịch.



Đà Nẵng đã bắt đầu có mưa to, gió lớn





Đến 14 giờ chiều nay (14/11), trên địa bàn TP Đà Nẵng bắt đầu có mưa lớn, gió cũng mạnh dần lên. Các tuyến đường ở TP.Đà Nẵng không có bóng người, người dân bắt đầu thực hiện "lệnh giới nghiêm", cấm tất cả người dân ra đường để đảm bảo an toàn trước giờ bão số 13 đổ bộ vào đất liền.



Huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi hiện đã có gió mạnh cấp 8 cấp 9 giật cấp 10 biển động dữ dội, sóng biển cáo 4-5m, mưa rất to. Ảnh: Tiền phong





Còn tại huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi ngay từ lúc 9 giờ sáng đã có gió mạnh cấp 8 cấp 9 biển động dữ dội, sóng biển cao 4-5m và mưa rất to. Huyện đã huy động lực lượng tiến hành sơ tán khoảng 280 hộ với gần 1.000 nhân khẩu đến tránh trú nơi kiên cố an toàn trước khi bão đổ bộ. Học sinh toàn huyện được nghỉ học để đảm bảo an toàn.



