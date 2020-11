Tin khẩn cấp bão số 13: Đổ bộ từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam, Lý Sơn đã mất điện hoàn toàn, gió giật cấp 12

Theo thông tin mới nhất từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn, lúc 20 giờ ngày 14/11 vị trí tâm bão ở khoảng 16.4oN; 109.3oE, cách Đà Nẵng khoảng 115km, Thừa Thiên Huế khoảng 200km, Quảng Trị khoảng 245km. Sức gió mạnh nhất: cấp 11 (100-115km/h), giật cấp 13. Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 17km/h.

Dự báo vị trí và hướng di chuyển của bão số 13 - Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia





Dự báo trong 12 giờ tới, bão số 13 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km. Đến 4 giờ ngày 15-11, vị trí tâm bão số 13 ở khoảng 16,8 độ Vĩ Bắc; 107,7 độ Kinh Đông, ngay trên vùng bờ biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão số 13 mạnh cấp 10-11 (90-115 km/giờ), giật cấp 14.

Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão số 13 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km đi vào đất liền các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 16 giờ ngày 15-11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 17,6 độ Vĩ Bắc; 105,7 độ Kinh Đông, trên khu vực Trung Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50 km/giờ), giật cấp 8.

Trong ngày 15/11, bão sẽ đi vào đất liền các địa phương từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam rồi suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.



Clip sóng biển dâng cao từ 5-7 mét tại Lý Sơn

19 giờ chiều nay 14/11, do ảnh hưởng của mưa bão số 13 nên đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã mất điện hoàn toàn. Mưa bão đang ảnh hưởng trực tiếp đến Lý Sơn với cấp gió mạnh cấp 10-11 giật cấp 12. Biển động dữ dội. Hiện đã có 1 số nhà dân bị gió bão tốc mái gây hư hại. Mưa bão cộng với triều cường đã làm sạt lở khu vực bờ biển tại cột mốc A 10 ở thôn đông, An Hải, uy hiếp nhiều hộ và các công trình cảng biển.

Hiện tình hình mưa bão ở Lý Sơn diễn biến phức tạp, khó lường.

Người dân Quảng Bình chằng níu tài sản trước bão số 13.

Đến 17h ngày 14/11, nhiều địa phương ở Quảng Bình đã có mưa lớn, gió nhẹ. Trước dự báo bão số 13 sắp đổ bộ, người dân huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) vừa trải qua đợt lũ kéo dài gây thiệt hại lớn cố tất bật gia cố, chằng chống nhà cửa để bảo vệ tài sản.

Chiều 14/11, tại huyện đảo Cồn Cỏ, Quảng Trị xuất hiện nhiều đợt gió lớn. Để đảm bảo an toàn cho người dân và lực lượng trên đảo, ngoài việc đưa tàu thuyền và tài sản đến nơi an toàn thì toàn bộ lực lượng quân đội và người dân trên đảo (trừ lực lượng túc trực làm nhiệm vụ) được di chuyển khẩn cấp đến các hầm và lô cốt quân sự để tránh bão. Đến nay, hơn 2.300 tàu thuyền với trên 7.000 ngư dân ở vùng biển Quảng Trị nhận được thông tin về bão số 13 đã vào khu vực tránh trú an toàn.

Từ trưa 14/11, hai thành phố Đà Nẵng và Huế đã thực hiện lệnh giới nghiêm, người dân hạn chế ra đường.

Tại TP Huế, gió mạnh và mưa lớn kéo dài suốt buổi chiều. Thay vì khuyến cáo người dân không ra ngoài sau 18h, UBND TP yêu cầu người dân không ra đường sau 12h trưa nay, 14/11. Lúc 18h, các cung đường tại TP vắng tanh, không có người qua lại.

K.N (th)