Bão số 16 đang ở cấp cực kỳ nguy hiểm, rủi ro thiên tai rất lớn

Bão số 16 có thể mạnh hơn bão Linda lịch sử

Do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 16 (Tembin), ở quần đảo Trường Sa có mưa bão, ở Huyền Trân và đảo Trường Sa Lớn gió tiếp tục mạnh lên với sức gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9.

Vị trí tâm bão lúc 13 giờ là 8,3N-112,7E; cách đảo Trường Sa Lớn khoảng 190km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão số 16 mạnh cấp 12 (115-135km/h), giật cấp 15.

Dự báo trong 3 giờ tới, bão số 16 (Tembin) di chuyển chủ yếu theo hướng Tây với tốc độ nhanh 20-25km/h. Như vậy chiều tối và đêm nay bão số 16 duy trì sức gió mạnh nhất cấp 12, giật cấp 15 với sóng biển cao 10m sẽ đi qua khu vực đảo Trường Sa Lớn và Huyền Trân. Sóng biển cao 10 mét, ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng đến cơ sở hạ tầng trên quần đảo. Cấp độ rủi ro thiên tai do bão ở huyện đảo Trường Sa cấp 4 (rủi ro thiên tai rất lớn).

Vùng gió mạnh trên cấp 6, gió giật mạnh trên cấp 9 có bán kính khoảng 250km tính từ vùng tâm bão. Vùng bán kính gió mạnh trên cấp 10, giật trên cấp 14 có bán kính khoảng 150km tính từ vùng tâm bão.

tin mới nhất bão số 16

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh do bão cấp 6 trở lên) từ vĩ tuyến 6,0 đến 11,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 105,5 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong những giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, tốc độ di chuyển nhanh (20-25km/h). Đến 22 giờ ngày 25/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 8,9 độ Vĩ Bắc; 106,0 độ Kinh Đông, ngay trên bờ biển các tỉnh từ Bà Rịa-Vũng Tàu đến Cà Mau. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-115km/giờ), giật cấp 14, sóng biển cao 7-9 mét. Cấp độ rủi ro thiên tai ở vùng biển gần bờ (bao gồm cả huyện đảo Côn Đảo) và đất liền ven bờ: cấp 4.

Vùng gió mạnh trên cấp 6, gió giật mạnh trên cấp 9 có bán kính khoảng 220km tính từ vùng tâm bão. Vùng bán kính gió mạnh trên cấp 10, giật trên cấp 13 có bán kính khoảng 130km tính từ vùng tâm bão.

Bão số 16 trên ảnh mây vệ tinh

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 đến 36 giờ tới (gió mạnh do bão cấp 6 trở lên) từ vĩ tuyến 6,5 đến 12,0 độ Vĩ Bắc, phía Đông kinh tuyến 104,0 độ Kinh Đông.

Trong ngày và đêm mai (25/12), do ảnh hưởng của bão số 16, ở Nam Bộ có mưa to; từ đêm 25/12 ở các tỉnh Nam Trung Bộ và Trung Trung Bộ có mưa to đến rất to và có khả năng kéo dài 2-3 ngày. Từ đêm 26/12, mưa vừa, mưa to có khả năng mở rộng ra Bắc Trung Bộ và Bắc Bộ.

Cưỡng chế nếu người dân không chịu lên bờ

Sáng nay 24/12, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã tổ chức cuộc họp ứng phó bão Tembin. Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hoàng Văn Thắng chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, Thứ trưởng chỉ đạo cần tìm mọi cách để liên lạc với tàu thuyền trên biển. "Đợt này dứt khoát phải buộc người dân lên bờ, nếu không buộc phải cưỡng chế. Tôi rất lo ngại vùng cửa sông, tàu thuyền hoạt động sinh hoạt rất nhiều. Cần cưỡng chế tất cả các hoạt động tàu thuyền trên biển và các sông”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Hiện các tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang đang rà soát và đã lên phương án di dời, sơ tán đến nơi an toàn đối với trường hợp bão cấp 9 là 271.151 người, trên cấp 9 là 472.765 người.

Bến Tre dự kiến cho học sinh nghỉ học từ ngày 25/12 đến 26/12; Tỉnh Tiền Giang đã chỉ đạo sở GD&ĐT có kế hoạch cho học sinh nghỉ học trước 24 giờ so với thời điểm dự báo bão ảnh hưởng trực tiếp đến tỉnh. Các tỉnh khác đang rà soát tùy tình hình diễn biến bão sẽ có kế hoạch cho học sinh nghỉ học sau.

Theo Khampha